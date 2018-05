Delmenhorst. Fußball-Bezirksligist SV Baris Delmenhorst verliert mit 1:3 gegen den SV Brake und muss dem neuen Meister beim Feiern zusehen.

Fast hätte Önder Caki am Dienstagabend auch noch eine Bierdusche über sich ergehen lassen müssen. Der Trainer des SV Baris stand direkt daneben, als der SV Brake mit seinen Feierlichkeiten begann. Mit einem 3:1 (2:0) hatten sich die Braker vorzeitig zum Meister der Fußball-Bezirksliga gemacht, danach flossen im Mittelkreis direkt die ersten Kaltgetränke. Caki blieb immerhin trocken, was den Ärger über die Niederlage vielleicht ein wenig linderte. „Die Jungs haben sehr gut gespielt. Leider hat es nicht gereicht“, sagte er.

Was auch daran lag, dass die Braker ihre körperliche Stärke ausspielten. Nico Westphal köpfte in der sechsten Minute zur Gäste-Führung ein, nachdem er sich robust Platz verschafft hatte. In der 19. Minute flog dann Baris-Stürmer Dennis Kuhn nach Foul und Schiedsrichterbeleidigung mit Gelb-Rot vom Platz. Mirko Jankowski erhöhte in der 38. Minute für Brake. Drei Minuten nach der Pause verkürzte Cumali Tuner, doch Nico Westphal antwortete mit dem 3:1 für die Gäste (58.). Baris hielt in Unterzahl dagegen, musste am Ende aber doch dem neuen Meister gratulieren.