Wardenburg. In einem packenden Finale holt sich der SV Atlas Delmenhorst II den Fußball-Kreispokal gegen den VfR Wardenburg. Torwart David Lohmann wird in Wardenburg zum Mann des Tages.

Der SV Atlas II hat im Endspiel des Fußball-Kreispokals die Ruhe bewahrt und sich in einem Nervenkrimi den Titel geholt. Die Delmenhorster triumphierten am Mittwochabend beim Titelverteidiger und Kreisligarivalen VfR Wardenburg mit 7:6 (1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen und fügten den Wardenburgern die erste Niederlage in diesem Wettbewerb seit fast vier Jahren zu. Auch hatte noch nie zuvor eine zweite Mannschaft den Kreispokal Oldenburg-Land/Delmenhorst gewonnen.

Torwart David Lohmann wurde am Ende zum Helden. Er parierte den entscheidenden Strafstoß, nachdem Patrick Klenke für Atlas vorgelegt hatte. Die Wardenburger hatten den Delmenhorstern, bei denen fünf Spieler aus dem Oberliga-Kader in der Startelf standen, aber einen großen Kampf geliefert. Milot Ukaj brachte Atlas in Führung (5.), Tim Conrig glich in der 26. Minute aus. Im Elfmeterschießen wurde Lohmann zum Mann des Abends.

Mehr Informationen folgen.