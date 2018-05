Delmenhorst. Bei den A-, B- und C-Jugendlichen, die in Fußball-Bezirksligen vertreten sind, standen Nachholspiele auf dem Programm. Die B-Junioren des TV Jahn (4:1 bei Eintracht Oldenburg) und die C-Jugend des VfL Stenum (2:1 über SV Brake) errangen Siege. Bei den A-Junioren trennten sich TuS Heidkrug und GVO Oldenburg mit 1:1.

A-Junioren

TuS Heidkrug – GVO Oldenburg 1:1 (1:0). Der Gastgeber verbuchte sein fünftes Unentschieden. Mergim Bajqinovci brachte die Mannschaft von Trainer Andreas Pietsch, die den vierten Platz belegt, in der 14. Minute in Führung. Calvin Asare bescherte dem Tabellensiebten in der 65. Minute das 1:1. Die Heidkruger befinden sich erst am Samstag, 26. Mai, wieder im Einsatz. Um 15.30 Uhr erwarten sie Schlusslicht VfL Löningen.

B-Junioren

SV Eintracht Oldenburg – TV Jahn 1:4 (0:2). Die Delmenhorster landeten beim Schlusslicht den elften Dreier im 20. Spiel. Neben 35 Punkten stehen bei ihnen 70:40 Tore auf dem Konto. Den 70. Saisontreffer erzielte Ilkay Bucak, der in der 80. Minute für den Endstand sorgte. Jason Dündar (18.) und Bogdans Mitrofanovs, der in der 27. Minute zulangte, sorgten für die 2:0-Pausenführung. In der 55. Minute erhöhte Bucak auf 3:0, ehe Oldenburgs Rayk Windhorst in der 77. Minute der Ehrentreffer gelang. Jahn spielt Samstag, 13.30 Uhr, bei der SG Emstek/Höltinghausen.

C-Junioren

VfL Stenum – SV Brake 2:1 (2:0). Spitzenreiter VfL meldet den 14. Sieg im 19. Spiel. Philipp Oetjen (12.) und Leon Ermandraut (23.) brachten die Stenumer, die unübersehbar den Ton angaben, mit 2:0 in Führung. Nach einer Unachtsamkeit traf Emre Topal zum 2:1 (50.). Am Samstag, 15 Uhr, genießt der Tabellenführer gegen den Nachbarn TV Jahn Heimrecht.