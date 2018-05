Delmenhorst. Die Fußballer des TuS Hasbergen sind weiter auf dem Weg zu seiner Saison ohne Niederlage in der 1. Kreisklasse. Der Kreisliga-Aufsteiger gewann auch das spannende Spitzenspiel beim Zweiten RW Hürriyet. Der TuS Vielstedt und die SF Wüsting liefern sich ein Torfestival.

RW Hürriyet - TuS Hasbergen 2:3. Nach dem 23. Sieg im 24. Spiel kann Hasbergen am Sonntag schon die Meisterschaft perfekt machen. „Es war nicht unser bester Tag, Hürriyet hätte einen Punkt verdient gehabt“, sagte Hasbergens Trainer Tim Müller. In Delmenhorst fielen alle Tore nach Standards. Mahmut Ekici brachte Hürriyet in der dritten Minute im Anschluss an eine Ecke in Front, Sebastian Kowalski glich per Foulelfmeter aus (45.). Mahmat Davat besorgte wieder nach einer Ecke die erneute Führung für Hürriyet (51), die Kowalski in der 69. Minute mit einem Handelfmeter egalisierte. Das 3:2 für den TuS war ein Eigentor von Damat nach einem Freistoß. „Wir haben auch Glück gehabt, Hürriyet hat viel Tempo gemacht“, sagte Müller.

TuS Vielstedt - SF Wüsting 5:5. Die Vielstedter verpassten eine Vorentscheidung im Abstiegskampf. Im Gemeindederby gingen sie nach dem Rückstand durch Hendrik Paradies durch die Tore mit Christoph Haverkamp (11.), Daniel Schan (28.) und Lukas Haar (34.) mit 3:1 in Führung, ehe Jörn Lohmüller für Wüsting wieder verkürzte. Haverkamp legt für den TuS das 4:2 nach (52.), Paradies antwortete mit dem dritten Gästetor (62.). Auch nach Schans 5:3 war Wüstings Widerstand ungebrochen: Paradies (78.) und Tammo Luitjens retteten für die Sportfreunde das 5:5.

TV Jahn II - FC Hude II 4:1. Zur Winterpause sah die Jahn-Reserve wie ein Absteiger aus, nun haben die Delmenhorster als 13. gute Chancen. Hude II führte nach drei Minuten durch Julian Wielgusiak, doch Jahn drehte die Partie durch einen Hattrick von Arne Janßen (16./27./44.). Phil Meurer machte zehn Minuten vor dem Ende alles klar.

VfL Stenum II - SV Tungeln 6:1. Die Stenumer feierten den höchsten Saisonsieg. „Es war ausnahmsweise ein entspanntes Spiel“, sagte Trainer Uwe Hammes, der auch in der kommenden Saison in Stenum an der Linie steht. Marten Kämena (2.), Arnold Koletzek (7.) und Jonas Bühling schossen ein schnelles 3:0 heraus. Den Treffer von Tungelns Tim Utermöhlen beantwortete Bühling im Gegenzug mit dem 4:1. Timm Strodthoff (55.) und Lucas Weigelt (89.) stellten den Endstand her, allerdings sah Strudthoff in der 77. Minute wegen Nachtretens Rot.