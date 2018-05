Delmenhorst. Die erfolgreiche Delmenhorster Rollkunstläuferin Vanessa Rohrmoser und der erfolgreiche Fußball-Trainer Selim Karaca mussten ihre Hochzeit genau planen. Das Paar gibt sich erst standesamtlich, dann nach islamischem Recht und schließlich in einer evangelischen Kirche das Ja-Wort.

Das Gedächtnis von Vanessa Rohrmoser muss man wahrlich bewundern. Die zweifache Sportlerin des Jahres in Delmenhorst weiß auf die Minute genau, wann sie die Liebe ihres Lebens zum ersten Mal küssen durfte. „29. August 2008, 22.39 Uhr“, sagt die 25-Jährige aus dem Stegreif – da kann selbst ihr Verlobter Selim Karaca nur staunen: „Das hätte ich jetzt nicht gewusst.“

Ein anderes Datum wird er aber ziemlich sicher für immer im Gedächtnis behalten: Am Freitag, 10. Mai, werden sich die sechsfache Deutsche Meisterin im Rollkunstlauf und der Fußball-Trainer des TuS Heidkrug das Ja-Wort geben. Nicht nur, weil die beiden prägende Figuren der Delmenhorster Sportszene sind, wird es eine bemerkenswerte Hochzeit werden – denn die evangelische Rohrmoser und der Moslem Karaca heiraten in zwei Tagen gleich dreimal. Am Freitagvormittag standesamtlich, am Freitagnachmittag nach islamischem Recht und am Samstag schließlich evangelisch – ein langes Fest zweier Kulturen. Und am Sonntag hat Selim Karaca Geburtstag. „Da ist auch noch Muttertag – es schließt sich also ein Kreis für mich.“

Aufwendige Vorbereitung

Für ihn und seine zukünftige Frau geht damit eine aufwendige Vorbereitung zu Ende. Die beiden haben einiges auf sich genommen, um ihre Herkunft und ihre Religion auch in ihrer Hochzeit wiederzufinden. „Wir haben erst überlegt, ob wir überhaupt kirchlich heiraten sollen“, sagt Rohrmoser. „Aber die Trauung meines Bruders war so schön. Und ich wollte immer in einem weißen Brautkleid da vorne stehen.“

Polterabend mit 200 Gästen

Die Feierlichkeiten beginnen eigentlich schon an diesem Mittwoch mit dem Polterabend mit 200 gemeinsamen Freunden und Bekannten. Nach der standesamtlichen Trauung wird am Freitag nach islamischem Recht geheiratet. Der Imam wird aus dem Koran vorlesen und dem Paar seinen Segen geben. „Das findet im engsten Familienkreis im Haus meiner Eltern statt. Die eigentliche Trauung ist bei uns Moslems oft eine kleine Zeremonie im privaten Rahmen, während die Gäste schon die große Feier vorbereiten,“ erklärt Karaca.

Die gibt es einen Tag später. In der evangelisch-lutherischen Kirche Zu den zwölf Aposteln treten Rohrmoser und Karaca vor rund 100 Gästen vor den Traualtar. Es folgt eine Party, für die der Veranstaltungsort einige Ansprüche erfüllen muss. „Natürlich war es für uns sehr wichtig, dass typisch deutsche Speisen und Getränke in gleichwertiger Verbindung mit Gerichten und Getränken der türkischen Ess- und Trink-Kultur serviert werden“, sagt Karaca. Nun werden deutscher Salat neben türkischer roter Linsensuppe, Putenschnitzel und Kartoffeln neben Kebab und Baklava und türkischer Tee neben deutschem Bier aufgetischt.

Vanessa Rohrmoser beendet glanzvolle Karriere 2016

Bei dieser Wochenplanung ist die Sportlerkondition vermutlich kein Nachteil. Man darf vermuten, dass Rohrmoser mit dem Lampenfieber noch souveräner umgehen dürfte, sie hat bis zum Ende ihrer glanzvollen Karriere 2016 schließlich alles gesehen, was ihre Sportart so hergibt. 1998 begann sie ihre Laufbahn als fünfjähriges Mädchen beim Delmenhorster TV. „Ich war mit meiner Mutter bei einem Schaulaufen der Kinderabteilung. Das sah so gut aus, wie die kleinen Mädchen in ihren schönen Röckchen ihre Kunststücke zeigten“, erinnert sie sich.

Es war der Beginn eines großen Abenteuers. Achtmal wurde sie in den Jahren danach als Rollkunstläuferin Landesmeisterin, siebenmal Norddeutsche Meisterin. Auf internationalem Parkett bewährte sie sich regelmäßig. Beim Europacup 2005 wurde sie Dritte, später kamen noch größere Wettkämpfe hinzu. Bei der Europameisterschaft 2014 wurde sie Sechste im Solotanz, ein Jahr später im italienischen Ponte de Legno dann Siebte. Sie reiste 2015 sogar zur Weltmeisterschaft ins kolumbianische Cali und wurde dort Zwölfte. 2010 und 2011 wurde sie Sportlerin des Jahres.

Ihre Eltern standen ihr immer zur Seite. „Ohne sie wäre der ganze sportliche Erfolg und das alles gar nicht denkbar gewesen. Meine Mutter hat mich wirklich überall hin begleitet und unterstützt, wo und wie sie nur konnte“, sagt Rohrmoser. Ihr Verlobter pflichtet bei: „Wir haben beide wirklich tolle Eltern, die uns immer vorbehaltlos unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich und wir sind ihnen dafür auch sehr dankbar.“

Nur noch ein einziges Mal seit ihrem Abschied vom Sport 2016 – als amtierende Deutsche Vizemeisterin – schnürte Rohrmoser die Rollschuhe und fuhr zur Arbeit. Doch es blieb bei diesem einmaligen, sehr schweißtreibenden Versuch: „Ich war danach fix und fertig. Ich war es überhaupt nicht mehr gewohnt. Und die Pflasterung in Delmenhorst ist dafür einfach nicht gut genug.“ Stattdessen konzentriert sie sich auf ihren Job als stellvertretende Teamleiterin im Josef-Hospital Delmenhorst.

Selim Karaca wird im B-Lizenz-Lehrgang von Ex-Werder-Coach ausgebildet

Karaca schaffte es als Spieler und Trainer bisher nicht so weit. Allerdings ist er als einer der jüngsten Trainer im Fußball-Kreis mit den Kreisliga-Herren des TuS Heidkrug erfolgreich, aktuell ist das Team Vierter. Karacas Familie stammt aus dem Ort Mut in der südlichen Türkei, sein Opa kam 1967 als Gastarbeiter nach Delmenhorst. Seine Eltern und seine jüngere Schwester sind noch immer türkische Staatsbürger, Karaca wurde mit 19 Deutscher, um Beamter auf Lebenszeit werden zu können.

Als Fußballer begann er beim SV Atlas und spielte dann in der E-Jugend bei Werder Bremen. Seit 2001 ist er Heidkruger und trainiert seit 2004 Mannschaften, erst Jugendteams, seit 2015 die Herren. Im B-Lizenz-Lehrgang war unter anderem Ex-Werder-Coach Alexander Nouri sein Ausbilder.

Zwischendrin begann die Beziehung mit Vanessa Rohrmoser, in der beide zunächst mit Vorurteilen zu kämpfen hatten. „Meine Eltern machten sich schon Gedanken um unsere unterschiedliche Herkunft und Religion“, erklärt Rohrmoser. Karaca ergänzt: „Ich kann die anfängliche Skepsis, nicht nur bei ihren, sondern auch bei meinen Eltern, wirklich nachvollziehen. Aber als Vanessa und ich dann ein Paar waren, spielte das in unseren Familien keine Rolle mehr.“ Seit 2014 leben sie in einer gemeinsamen Wohnung im Obergeschoss des Hauses der Familie Karaca. Den Heiratsantrag machte Selim Karaca im Dezember 2016 auf einer Karibik-Kreuzfahrt kurz vor Curaçao.

Der nächste große Urlaub steht übrigens bald bevor: Für die Flitterwochen geht es auf die Malediven. Das hat sich das Paar nach dem Partymarathon allerdings auch redlich verdient.