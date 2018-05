Delmenhorst. Die Damen 40 von BW Delmenhorst und die Herren 55 des DLW-Sportvereins Delmenhorst sind mit klaren Siegen in die Sommersaison 2018 in Tennis-Verbandsklassen gestartet.

Zwei Delmenhorster Teams haben in den Tennis-Verbandsklassen vordere Plätze erobert. Die Damen 40 des TC Blau-Weiß bezwangen TC Wittmund mit 5:1 und belegen Platz eins. Die Herren 55 des DLW-Sportvereins kamen beim TC Bad Laer zu einem 5:1 und nehmen den zweiten Rang ein. Die Herren 30 des Delmenhorster TC verbuchten bei GW Sulingen ein 3:3.

BWD-Damen 40 – TC Wittmund 5:1. Die Gastgeberinnen sammelten durch Rita Klose, Kerstin Laber (4:6, 6:2, 10:4) und Kristin Esch drei Einzelsiege. In den Doppeln setzten sich Klose/Laber und Dagmar Habben/Esch (mit 2:6, 7:5, 10:4) durch. Mit zwei Zählern und 5:1 Matchpunkten belegt BWD vor dem Wilhelmshavener THC und TV Löningen (jeweils 2:0/4:2) die führende Position.

TC Bad Laer Herren 55 – DLW-SV 1:5. In den Einzeln siegten Harald Marrek (mit 4:6, 7:6, 3:10), Joachim Janicke (3:6, 6:3, 10:4) und Wolfgang Grundmann. In den Doppeln behielten Marrek/Janicke und Hans-Georg Ahrens/Grundmann nach drei Sätzen (6:3, 3:6 und 7:10) die Oberhand. Aufgrund des Satzverhältnisses ist der DLW-SV (10:5) hinter SV Frisia Loga (10:3) auf Platz zwei zu finden.

TC GW Sulingen Herren 30 – DTC 3:3. DTC trat in Bestbesetzung an, Spitzenspieler Benjamin Stahl verletzte sich und musste beim Stande von 2:3 aufgeben. In den Einzeln siegte nur Jens-Peter Pielok. Über weitere Erfolge freuten sich die Doppel Marcus Hartwig/Steve Oestmann und Stahl/Pielok. In dieser Verbandsklasse hat der TC 71 Weyhe seine Mannschaft zurückgezogen.