Delmenhorst. Der Schützenkreis Delmenhorst und Umgebung hat seine Meisterschaft 2018 der Bogenschützen ausgetragen. Fünf Titel gingen an Bogensport Delmenhorst, zwei an Sagitto.

Die Meister 2018 der Bogenschützen im SchützenkreisDelmenhorst und Umgebung stehen fest. In dem WA (World Achery)-Trunier sicherten sich Rainer Bettermann (Bogensport, Recurve Master) mit 593 Ringen, Jutta Schneider-Borns (Sagitto, Recurve Master weiblich) mit 580 Ringen, Ulf Opitz (Sagitto, Recurve Senioren) mit 604 Ringen, Monika Jentges (Bogensport, Coumpound Master weiblich) mit 610 Ringen, Keno Widmer (Bogensport, Compound Jugend) mit 275 Ringen, Sascha Allhorn (Bogensport, Blank Herren) und Rainer Kennecke (Bogensport, Blank Master) mit 508 Ringen. Die Meisterschaft wurde am Brookkampweg in Delmenhorst ausgetragen.

„Wie schon im vergangenen Jahr traten nur zwei der vier Bogensportvereine des Schützenkreises an, Bogensport Delmenhorst und Sagitto Delmenhorst, mit zwölf Teilnehmern. Sie verteilten sich auf sieben Klassen“, berichtete Opitz. Das sommerliche Wetter sei für die Schützen nicht ideal gewesen, weil sie mehrere Stunden in der prallen Sonne verbringen und an die Vereinskleidung gebunden sind. „Nachteilig ist auch die Nord-Süd-Ausrichtung des Delmenhorster Bogensportplatzes: Der Schütze hat permanent die blendende Sonne von vorn und ist immer auf eine Schirmmütze angewiesen“, fuhr er fort. Am Ende eines solchen Turniers, das drei bis vier Stunden dauert, seien alle Teilnehmer „doch recht erschöpft“, aber ein gutes Ergebnis lasse die Strapazen „natürlich schnell vergessen“.