Delmenhorst/Landkreis. Die C-Jugend-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben ihren dritten Sieg im dritten Spiel der Landesliga-Relegation gefeiert. An diesem Dienstag wollen sie beim Elsflether TB die direkte Qualifikation perfekt machen.

Die C-Jugend-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben in der Landesliga-Relegation, die in dieser Altersklasse zunächst in einer Runde mit vollen Partien ausgetragen wird, ihren dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Die Jungen des TV Neerstedt müssen nach einer Heimniederlage gegen Komet Arsten ihre letzte Partie bei der HSG Verden-Aller (Samstag, 17 Uhr) gewinnen, um in die zweite Runde einziehen zu können.

Weibliche Jugend C

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg – TV Neerstedt 34:10 (16:6). TVN-Trainerin Marie Saam musste in dieser Partie auf Torhüterin Anastasia Cieniuch und die Feldspielerinnen Wiebke Jabs und Frida Logemann verzichten. Damit war die Niederlage im Vorfeld schon fast vorprogrammiert. Die Gastgeberinnen setzten sich schnell bis auf 8:1 ab und bauten die Führung dann kontinuirlich aus. Durch diesen Erfolg erreichte die HSG den Sprung in die zweite Runde.

HSG Delmenhorst – HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 25:15 (12:5). Der ungeschlagene Spitzenreiter tat sich Nachbarschaftsduell schwer. Er ging zwar schnell in Führung, da er aber viele Chancen ausließ, blieb der Gast auf Tuchfühlung. Bei der HSG bot Mira Lintzen auf der linken Außenposition eine sehr gute Leistung, hielt ihr Team lange im Spiel. Letztendlich feierte das Team von HSG-Trainer Volker Gallmann aber einen ungefährdeten Sieg. Obwohl die Delmenhorsterinnen bisher noch keinen Punkt abgegeben haben, besteht immer noch die Möglichkeit, am letzten Spieltag an diesem Dienstag (19 Uhr, beim Elsflether TB) auf den dritten Platz zu rutschen und damit den direkten Aufstieg zu verpassen. Das Team hat sich aber vorgenommen, auch das diese Begegnung für sich zu entscheiden.

Jungen

TV Neerstedt – Komet Arsten 26:44 (11:26). Von Beginn an lagen die Neerstedt in Rückstand. In den ersten Minuten blieben sie noch auf Tuchfühlung, dann setzten sich die Gäste aber ab und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Ein Sieg gegen Verden-Aller wäre für den TVN nun sehr wichtig, um nicht aus der Relegation auszuscheiden.