Delmenhorst. Mit 8:0 Punkten hat die männliche B-Jugend der HSG Delmenhorst als Tabellenführer in der ersten Handball-Relegationsrunde den Sprung in die Vorrunde zur Oberliga geschafft. Trainer Tizian von Lien zeigte sich sehr angetan von den guten Leistungen seiner Mannschaft.

HSG Delmenhorst – VfL Edewecht 16:12. Delmenhorst musste zunächst den Spielrhythmus finden und sah sich bis zum 10:10 (17.) einem gleichwertigen Gegner gegenüber. Im Anschluss daran lief es immer besser, sodass am Ende ein ungefährdeter Sieg heraussprang.

HSG Delmenhorst – TV Schiffdorf 21:15. Mit einer starken Leistung während der Anfangsphase erspielte man sich ein 7:3 (6.). Danach beherrschte HSG den Gegner.

HSG Delmenhorst – HSG Schwanewede/Neuenkirchen 14:10. Schwanewede/Neuenkirchen erwies sich als der erwartet schwere Gegner, der zunächst das Spiel bestimmte und nach elf Minuten mit 6:3 in Führung lag. Bis zur Pause hatten die Rot-Weißen, die die verletzungsbedingten Ausfälle von Magnus Pröhl (während des Spiels) und Janek Lehmkuhl (vor dem Treffen) verkraften mussten, zum 5:6 aufgeschlossen. Nach dem Wechsel steigerte sich die von Lien-Truppe deutlich: Die Deckung stand sehr sicher und im Angriff lief es richtig rund. Über ein 9:8 kam die Mannschaft zu einem deutlichen Erfolg.

HSG Delmenhorst – TV Cloppenburg 14:13. Die B-Junioren mussten aus dieser Partie einen Punkt holen, um Tabellenplatz eins und damit den direkten Aufstieg zu erreichen. Die Delmenhorster begannen schwach. Die Deckung war überhaupt nicht präsent und bekam den guten Cloppenburger Rückraum nicht in den Griff. Zur Pause hieß es 9:7 für den TVC, der den Vorsprung bis zur 15. Minute auf 11:7 ausbaute. Noch nach 20 Minuten (11:13) sah es so aus, als sollte die HSG die Partie verlieren. Mit einer Energieleistung drehten die Rot-Weißen das Treffen mit drei Treffern in Folge zu ihren Gunsten.