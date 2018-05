Delmenhorst/Landkreis. Die A- und die B-Junioren-Fußballer der JSG DHI Harpstedt haben Erfolgserlebnisse gefeiert. Sie gewannen ihre Bezirksligaspiele.

Die erfolgsverwöhnten Jugendlichen des VfL Stenum, die sich in Fußball-Bezirksligen an den Punktspielen beteiligen, haben am Wochenende keinen Sieg errungen. Die A-Junioren unterlagen in Essen mit 0:2 und die B-Jugend trennte sich vom BV Cloppenburg II mit einem 1:1. Die A- (5:2 über Wardenburg) und B-Junioren (1:0 in Garrel) der JSG DHI Harpstedt melden hingegen zwei Erfolgserlebnisse. Neun Nachwuchsteams beteiligten sich an den Treffen. Bei den A-Jugendlichen trat der TSV Ganderkesee gegen Spitzenreiter SV Brake nicht an.

A-Junioren

JSG Essen/Bevern/Bunnen – VfL Stenum 2:0 (2:0). Der VfL, der auf den fünften Platz zurückfiel, beklagte beim Vorletzten die achte Saisonniederlage. Irvin Smajic langte in der 12. und 40. Minute zu. VfL-Trainer Frank Radzanowski standen lediglich zwölf Spieler zur Verfügung. Seine Mannschaft erwartet am Freitag, 19 Uhr, mit der JSG Emstek/Höltinghausen die Nr. 3 der Bezirksliga.

TSV Ganderkesee – SV Brake 0:5 kampflos (TSV nicht angetreten). „Die A-Jugend hatte nicht genug Leute. Viele Spieler sind verletzt. Aufgrund der vielen Nachholspiele ist keine Regeneration möglich“, erklärte Ganderkesees Fußball-Abteilungsleiter Hans Peckelsen. Die B-Junioren, als 9er-Team punktloser Drittletzter der 1. Kreisklasse, gehören dem jüngeren Jahrgang an. Es mache keinen Sinn, so Peckelsen, sie hochzuziehen.

Die A-Junioren wechseln nach Angaben des Abteilungsleiters komplett zu den Herren und der TSV stelle in der nächsten Saison keine A-Jugend. Trainer Rene Künnemeyer, der in Wildeshausen als Lehrer arbeite, absolviere ein Referendarsjahr und habe keine Zeit mehr, als Trainer für den TSV tätig zu sein.

Am Dienstag, 15. Mai. 19.30 Uhr, steht das Spiel TSV Ganderkesee gegen TSV Abbehausen, der beim Tabellenzweiten JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte nicht antrat, auf dem Plan.

TuS Heidkrug – 1. FC Nordenham 4:4 (3:1). „Das war kein gutes Spiel“, meinte Andreas Pietsch, Trainer der Heidkruger, die sich auf Rang vier verbesserten. Die erste Hälfte sei an seine Elf, die zweite Halbzeit an die Gäste gegangen. Da die Defensiven nicht ihren besten Tag erwischten, gab es auf beiden Seiten viele Chancen. Pietsch: „Das Spiel hätte auch 6:6 enden können Es war ein Scheibenschießen.“ Umstellungen hätten sich bemerkbar gemacht. In der 89. Minute sah der Heidkruger Milan Heyl wegen Nachtretens die Rote Karte. Der TuS genießt heute, 19.30 Uhr, gegen GVO Oldenburg Heimrecht.

Tore: 1:0 Heyl (3.), 1:1 Hamijou (5.), 2:1 Bajqinovci (15.), 3:1 Mann (24.), 3:2 Hamijou (49.), 4:2 Herrmann (67.), 4:3 Foulelfmeter Weers (69.), 4:4 Hohn (78.).

JSG DHI Harpstedt – JSG Wardenburg 5:2 (3:1). Der Tabellensechste Harpstedt vergrößerte den Vorsprung gegenüber der JSG Wardenburg/Benthullen/Tungeln auf vier Punkte. Am Mittwoch erwartet der Sieger den BV Garrel. Anpfiff: 19.30 Uhr.

Tore: 1:0 Meyer (10.), 1:1 Bacho (18.), 2:1 Brümmer (39.), 3:1 Beier (45.), 4:1 Meyer (56.), 4:2 Eigentor Uhlenwinkel (70.), 5:2 Döhle (78.).

B-Junioren

TV Jahn – JSG Apen/Gotano/Augustfehn 5:2 (4:2). Während der ersten Viertelstunde fielen vier Treffer. Unmittelbar vor der Pause gelang den Hausherren das 4:2. Jahn, jetzt Fünfter, stellt sich heute, 19 Uhr, bei Schlusslicht SV Eintracht Oldenburg vor.

Tore: 1:0 Havekost (2.), 2:0 Havekost (9.), 2:1 Bruns (12.), 2:2 Bahr (15.), 3:2 Aluclu (37.), 4:2 Havekost (40.), 5:2 Elfmeter Igde (71.).

SVE Eintracht Oldenburg – VfL Wildeshausen 0:2 (0:1). Im Duell zweier Kellerkinder landete der VfL, Drittletzter, beim SVE, der das Tabellenende ziert, den vierten Saisonsieg. Matthias Holtmann brachte den Wittekind-Nachwuchs in der 14. Minute in Führung. Fabian Blech setzte in der 47. Minute den Schlusspunkt unter das 0:2. Der Wildeshauser Rückstand gegenüber dem ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt zehn Punkte. Am Samstag, 16 Uhr, trifft der VfL auf eigenem Platz auf den BV Garrel, der einen Platz unter ihm liegt.

BV Garrel – JSG DHI Harpstedt 0:1 (0:1). Tim Bösemann gelang das entscheidende Tor (32.). Durch diesen Erfolg beim Vorletzten eroberten die Harpstedter den neunten Rang. Sie weisen gegenüber dem ersten Abstiegsplatz drei Zähler Vorsprung auf. Am Sonntag, 12 Uhr, empfängt die JSG den Tabellenvierten BV Cloppenburg II.

VfL Stenum – BV Cloppenburg II 1:1 (1:1). Die Stenumer, Nr. 3, mussten gegen den einen Platz ungünstiger postierten BVC II in der 33. Minute durch Armanc Demir das 0:1 hinnehmen. Nur vier Minuten später war Bjarne Brokate für den Ausgleich verantwortlich. Am Mittwoch, 19 Uhr, erwartet Stenum den TSV Abbehausen, der die Tabelle nach 18 Spielen mit optimalen 54 Toren und 101:11 Toren anführt.

C-Junioren

SV Brake – VfL Wildeshausen 0:3 (0:1). Die Gäste verbuchten ihren sechsten Saisonsieg. Fynn Theuser, der in der elften Minute zulangte, brachte den VfL in Führung. Nach der Pause folgte ein Doppelschlag der Wittekind-Youngster. Dem 0:2 von Jannes Tahl (55.) ließ Noah-Noel Richter in der 58. Minute das 0:3 folgen. Am Mittwoch, 18.30 Uhr, tritt Wildeshausen beim SVE Wiefelstede an.

JSG Höltinghausen – TV Jahn 1:2 (1:0). Die Gastgeber legten in der 1. Minute durch Tom Westerkap das 1:0 vor. „Das war eine kalte Dusche“, sagte TVJ-Trainer Maik Zelezniak. Er ergänzte, dass seine Elf die erste Halbzeit „komplett verschlafen“ habe. In der 36. Minute sorgte Eray Top für den Ausgleich. Berhan Katicelik erzielte in der 44. Minute Jahns Siegtreffer. „Wir haben verdient gewonnen und hätten zwei Tore mehr machen müssen“, betonte Zelezniak.

Nach dem Spielplan der C-Junioren-Bezirksliga soll am Mittwoch, 18 Uhr, das Stadtderby TuS Heidkrug gegen TV Jahn, Vierter gegen Fünfter, stattfinden. Jahn möchte das Spiel verlegen. Zelezniak: „Ich würde keine Mannschaft zusammenbekommen. Einige unserer Spieler sind verletzt, andere befinden sich auf Klassenfahrt.“ Eine Entscheidung steht noch aus.