Delmenhorst. Die B-Junioren-Fußballer des TuS Heidkrug haben im Kampf gegen den Abstieg aus der Landesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Sie setzten sich mit 3:0 gegen den Tabellenvorletzten, die SG Friesoythe/Sedelsberg, durch.

„Ich habe nach dem Spiel zwei Minuten lang auf dem Rasen gesessen. Die ganze Last ist abgefallen.“ Marvin John, Trainer der B-Junioren des TuS Heidkrug, zeigte sich nach dem 3:1 (2:1) des Achten der Fußball-Landesliga bei der SG Friesoythe/Sedelsberg, Vorletzter, erleichtert. Der Vorsprung gegenüber dem ersten Abstiegsplatz beläuft sich auf neun Punkte. John und dessen Trainerkollege Stefan Blasy mussten lange zittern, ehe sich der wichtige Erfolg in trockenen Tüchern befand. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Marcel Marquardt das 1:3.

„Anfangs war es ein grausames Spiel auf beiden Seiten“, berichtete John. Nachdem der Gastgeber Chancen vergeben hatte, rappelte sich Heidkrug auf und steigerte sich in spielerischer Hinsicht. . Mit seinen Treffern in der 21. und 29. Minute sorgte Lukas-Patrick Patasan für das 0:2. Ein Freistoß, den Maik Morasch in der 39. Minute verwandelte, brachte Friesoythe auf 1:2 heran.

John: „Anschließend entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe.“ Der Ausgleich lag in der Luft. Kurz vor Schluss vergaben die Heidkruger eine gute Konterchance. Wenige Minuten später erlöste Marquardt den TuS. Am Montag, 14. Mai, 19.30 Uhr, empfängt die Mannschaft den Tabellenzweiten SV Vorwärts Nordhorn.