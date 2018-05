Delmenhorst. Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II haben sich mit einem 31:31 von der HSG Stuhr getrennt. Beide Teams überzeugten in der Offensive.

Torhüter Mike Krause hat den Landesliga-Handballern der HSG Delmenhorst II einen Punkt gerettet. Er wehrte mit einer Glanzparade kurz vor dem Abpfiff den letzten Wurf der gastgebenden HSG Stuhr ab, sodass die Partie mit einem 31:31 (13:14) endete.

Starke Angriffsleistungen

Die HSG-Reserve fand zunächst nicht ins Spiel: Die 6:0-Deckung stand nicht, im Angriff fehlte es an Tempo. Zudem erlaubten sich die Akteure zahlreiche technische Fehler. In der 19. Minute lag sie mit 7:11 zurück. HSG-Trainer Timo Hermann stellte seine Abwehr auf eine 5:1-Formation um, damit hatten die Hausherren Probleme. Die Delmenhorster forcierten das Tempo und lagen in der 27. Minute nach einem Treffer von Torge Stilke zum ersten Mal in Führung (13:12). In der zweiten Halbzeit vernachlässigten beide Seiten ihre Deckungsarbeit. Die Angriffsreihen funktionierten weiterhin tadellos, sodass sich ein offenes Spiel entwickelte, in dem mal Stuhr, mal Delmenhorster ein Treffer vorlegte. Nach dem 30:30 (55.) durch den treffsicheren Tobias Schenk kam plötzlich Hektik auf. Raphael Schween (nach einem Foul) und Hermann (wegen Meckerns) kassierten je eine Zeitstrafe. Die Gastgeber nutzten das Überzahlspiel jedoch nicht, und am Ende war es dann Krause, der ihren Sieg verhinderte.