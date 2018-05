Hude. Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg II haben die Saison 2017/2018 in der Landesklasse auf dem zweiten Tabellenplatz beendet. Zum Abschluss feierten sie einen 36:23-Erfolg über den Wilhelmshavener HV.

Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg II haben die Saison 2017/2018 mit einem 36:23 (17:11)-Heimsieg über den Wilhelmshavener HV beendet. Das Team belegt in der Abschlusstabelle den zweiten Platz, verzichtet allerdings auf die Relegation zur Landesliga und startet in der kommenden Spielzeit erneut in der Landesklasse Nord.

Die HSG-Spielerinnen nahmen in der Partie gegen das Schlusslicht aus Wilhelmshaven das Heft von Beginn an in die Hand, lagen nach drei Minuten mit 3:0 vorn. Kontinuierlich baute die HSG, für die Katrin Hoppe (7/1) die erfolgreichste Werferin war, ihre Führung aus. Zur Pause stand es 17:11. Auch im zweiten Durchgang ließ das Team von Hude/Falkenburgs Trainerin Inge Breithaupt nicht nach.