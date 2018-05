Neerstedt. Die Handballerinnen des TV Neerstedt haben ihr letztes Spiel der Saison 2017/2018 gewonnen. Mit dem 23:20-Erfolg bei GW Itterbeck machten sie die Landesliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga perfekt.

Als es endlich geschafft war, fehlten Cordula Schröder-Brockshus fast die Worte. „Wir sind noch ganz baff“, schrieb die Teammanagerin der Handballerinnen des TV Neerstedt nach dem 23:20 (14:11)-Erfolg bei GW Itterbeck auf der Internetseite des Vereins. Kurz zuvor war sie mit ihren ehemaligen Mannschaftskameradinnen ausgelassen durch die Halle getanzt, denn die Mannschaft um Trainer Maik Haverkamp und Co-Trainer Michael Kolpack hatte sich in einer spannenden Partie „völlig verdient“ die Meisterschaft in der Landesliga und damit den Aufstieg in die Oberliga Nordsee gesichert.

TVN-Torhüterin Sina Huntemann reisst ihr Team mit

Die Neerstedterinnen hatten eine Woche zuvor ihren „ersten Matchball“ nicht genutzt. Nach der 26:31-Heimniederlage gegen Vorwärts Nordhorn mussten sie in Itterbeck das letzte Spiel der Saison 2017/2018 gewinnen, um vor der SG Neuenhaus/Uelsen zu bleiben. Die SG wies zwar einen Punkt Rückstand auf, hatte aber die deutlich bessere Tordifferenz als Trumpf in der Hinterhand. Angesichts dieser Ausgangslage starteten die TVN-Spielerinnen sehr nervös in die Partie in Itterbeck, leisteten sich im Angriff einige unnötige Fehler. Allerdings stand die Neerstedter Abwehr in einer 5:1-Formation sehr sicher, dahinter bot Torhüterin Sina Huntemann eine herausragende Leistung. Mit ihren glänzenden Paraden verlieh sie ihrem Team Sicherheit. In der 13. Minute ging es zum ersten Mal in Führung. Nadja Albes traf zum 4:3. Der TVN erspielte sich sogar einen Drei-Tore-Vorsprung (9:6, 21.), geriet dann aber kurz aus dem Rhythmus. Die Gastgeberinnen glichen zum 10:10 aus (28.). Das TVN-Team fing sich anschließend wieder. Zur Pause lag es mit 14:11 vorn.

Nach 43 Minuten liegt Neerstedt mit fünf Toren vorn

Die Gastgeberinnen waren allerdings wenig beeindruckt. Sie kämpften auch in den zweiten 30 Minuten darum, dem TVN einen Strich durch die Rechnung zu machen. Doch Mitte des zweiten Spielabschnitts schien es, als sollten sich die Neerstedterinnen um ihre weiter starke Torfrau Huntemann doch absetzen zu können. Aus einem 16:14 machten sie innerhalb von viereinhalb Minuten ein 19:14 (43.).

Nadja Albes wirft das letzte TVN-Tor

Das war aber immer noch nicht die Entscheidung. In der 53. Minute fing sich der TVN den Gegentreffer zum 20:18 ein. Kirsten Kurok, die im siebten Versuch ihren siebten Siebenmeter verwandelte (56.), und Wiebke Haake (57.) konterten weitere GW-Treffer. Erneut verkürzten die Gastgeberinnen. 83 Sekunden vor dem Ende (22:20) nahm Neerstedt eine Auszeit, Haverkamp sprach beruhigend auf seine Spielerinnen ein und gab letzte taktische Anweisungen. Die wurden perfekt umgesetzt. 15 Sekunden vor dem Schlusspfiff traf Nadja Albes zum 23:20 – Meisterschaft und Aufstieg waren perfekt: grenzenloser Jubel. Am Abend wurde das Team noch im TVN-Vereinsheim vom Vorstand und einigen Fans empfangen. Klar, dass dort auch noch eine kleine Party gefeiert wurde.