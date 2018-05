Wildeshausen. Der VfL Wildeshausen bezwingt GVO Oldenburg mit 3:0. Rene Tramitzke nimmt weiter Kurs auf die Torjägerkanone.

Das schnelle 1:0, das Thorben Schütte bereits in der 4. Minute erzielte, hat am Sonntag die Basis für das verdiente 3:0 (1:0) des Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen gegen GVO Oldenburg gebildet. „Das 3:0 entspricht dem Spielverlauf“, betonte VfL-Trainer Marcel Bragula.

Auch nach dem Treffer von Schütte gab der Gastgeber den Ton an. „Wir haben nicht eine Chance zugelassen“, sagte Bragula. Auf der anderen Seite verpasste Michael Eberle in der 20. Minute das zweite Wittekind-Tor. Dieses gelang Rene Tramitzke in der 53. Minute. Acht Minuten später sorgte Tramitzke für den 3:0-Endstand.

„Wir sind wieder da“, freute sich der Wildeshauser Trainer und verwies darauf, dass sein Team mit 73 Toren die stärkste Offensive stellt. Außerdem, so der Coach, habe man zweimal zu Null gespielt. Damit erinnerte er an das 4:0 über den VfB Oldenburg II. „Wir haben gegen GVO da angeknüpft, wo wir zuletzt aufgehört haben“, stellte Bragula fest. Erneut habe der VfL einige Spieler ersetzen müssen. Unter diesem Aspekt sei das 3:0 okay.

Der VfL, so Bragula, verfolge drei Ziele. Das Team wolle die Fairnesstabelle gewinnen (VfL führt vor Stenum und Brake), „Dritter, besser noch Zweiter“ werden und Rene Tramitzke zur Torjägerkrone verhelfen. Der Wildeshauser führt mit 20 Treffern vor Can Blümel (Tur Abdin), Andre Jädtke und Christopher Nickel (beide SV Brake), bei denen jeweils 15 Tore zu Buche stehen.

Bereits am Mittwoch befindet sich der VfL Wildeshausen wieder im Einsatz. Um 20 Uhr empfängt er den Tabellenletzten FC RW Sande, der als Absteiger feststeht.