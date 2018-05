Delmenhorst. Die Zweitliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben ihr vorletztes Saisonspiel 2017/2018 verloren. Gegen das spielstarke Team des VfL Wolfsburg II schlugen sie sich im Stadion an der Düsternortstraße beim 0:4 (0:3) allerdings achtbar.

„Ich habe den Mädels gesagt, dass sie auf die Anzeigetafel gucken und sich an die Anzeigetafel vom letzten Mal erinnern sollen“, sagte Claus-Dieter Meier, Trainer der der Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst, nachdem er am Sonntag den Mannschaftskreis verlassen hatte, gegenüber Pressevertretern. Die aktuelle Anzeigetafel wies ein 0:4 (0:3) des Zweitliga-Aufsteigers gegen den VfL Wolfsburg II aus. Auf der „Anzeigetafel vom letzten Mal“ stand am 10. Dezember in Wolfsburg ein 0:9 (0:6). Meier: „Ich bin zufrieden. Man muss anerkennen, dass wir nicht so eingegangen sind wie im Hinspiel.“

VfL wechselt polnische Nationalspielerin ein

Stimmt. Denn die kampfstarken Delmenhorsterinnen schlugen sich gegen den „großen VfL“ achtbar. „David gegen Goliath“ lautete die Überschrift über dieser Partie, denn in Wolfsburg spielt der Frauenfußball eine wichtige Rolle. Und: Die kickenden Damen bereiten den Funktionären Freude und sind erfolgreich (das lässt sich bekanntlich nicht von allen VfL-Vertretern behaupten): Die Frauen I streben den vierten DM-Titel an, die Zweite, die mit Agata Tarczynska eine polnische Nationalspielerin einwechselte (59.), steht vor der Vizemeisterschaft und die B-Juniorinnen haben in der Bundesliga Nord vor Turbine Potsdam und Werder Bremen Platz eins belegt.

TV Jahn erarbeitet sich nur eine Großchance

Zum Spiel: Der Favorit begann sehr druckvoll. Nach einem Vergehen von Kira Grotheer an Franziska Fiebig erzielte die mehrfache deutsche U-Nationalspielerin Anna-Lena Stolze per Elfmeter das 1:0 für Wolfsburg. Sieben Minuten später erhöhte sie aus kurzer Distanz auf 2:0. Der VfL II vergab weitere Chancen, wobei Jahns Schlussfrau Jannika Ehelers, die sich einmal mehr als starker Rückhalt erwies, in der 29. Minute bei einem Schuss von Luisa Wensing eine glänzende Reaktion zeigte. Jessica Fischer sorgte für das 3:0 (44.).

Jahn erarbeitete sich gegen den spielstarken Gast nur eine Großchance. In der 48. Minute setzte sich Neele Detken nach einem exakten Zuspiel von Anna Mirbach durch. Statt selbst den Torschuss zu wagen, versuchte Detken, den Ball auf Julia Hechtenberg querzulegen. Wolfsbug, das die beste Defensive der 2. Bundesliga stellt, klärte. In der 61. Minute markierte Fiebig das 4:0. Zwei Minuten später rettete Nadine Poppen per Kopf auf der Linie und in der 71. Minute parierte Ehlers einen Schuss von Franziska Knopp glänzend.

Jahn-Frauen beenden Saison mit Heimspiel

Zum letzten Zweitliga-Spiel erwartet der TV Jahn Delmenhorst am Sonntag den SV Meppen. Die Partie wird um 14 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße angepfiffen.