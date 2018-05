Landkreis/Delmenhorst. In der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst rücken die Mannschaften im Tabellenkeller immer enger zusammen. Der Ahlhorner SV (2:1 beim FC Hude) und der SV Achternmeer (4:2 gegen den FC Huntlosen) feierten wichtige Siege.

In der Fußball-Kreisliga rückt der Tabellenkeller nach Siegen des Duos am Tabellenende immer enger zusammen. Der TSV Ippener tritt gegen den TV Dötlingen dagegen nicht an. „Ich hatte nur acht Spieler. Da macht es keinen Sinn. Nervlich ist die Situation kaum noch zu ertragen“, sagte Trainer Mohamed Charour.

FC Hude - Ahlhorner SV 1:2. Erstmals in der Rückrunde verlässt Ahlhorn die Abstiegsplätze. Stefan Rupprecht erzielte nach Kontern die beiden Tore zum 1:0 in der 30. und zum 2:1-Siegtreffer in der 66. Minute. Die Gäste waren bissiger. Für Hude traf nur Nils Sandau nach einer Ecke zum zwischenzeitlichen 1:1 (47.). Der Spitzenreiter hat aber immer noch einen beruhigenden Vorsprung. „Ein Dämpfer zur rechten Zeit“, meinte FCH-Trainer Lars Möhlenbrock.

SV Achternmeer - FC Huntlosen 4:2. Huntlosen blieb beim Tabellenletzten zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. „Bei uns überwiegt momentan die Angst“, sagte Betreuer Jan Schindler. Achternmeer holte wichtige Punkte, dabei ging Huntlosen zweimal in Führung. Stefan Merz traf mit einem 25-Meter-Schuss (4.) und vergab danach weitere Chancen. Tobias von-der Pütten glich nach einer Ecke aus (26.). Lyroy Schallock erzielte zwar die erneute Führung für die Gäste (39.), die sich kurz vor dem Pausenpfiff aber das 2:2 durch Deniz Akman einfingen. Achternmeers Robin Johanning scheiterte in der 50. Minute mit einem Strafstoß an Huntlosens Torwart Hauke Büsselmann, traf aber acht Minuten später zum 3:2. Deniz Akman besorgte das 4:2 (75.). Coach Robin Hoffmann atmete auf: „Wir haben unser erstes Endspiel gemeistert.“

Harpstedter TB - Delmenhorster TB 3:1. Nach zuletzt acht Siegen in Folge verlor der DTB mal wieder. Trainer André Tiedemann nahm es gelassen: „Alles ist gut, wir gehen da ganz entspannt mit um.“ Harpstedts Nils Klaassen vollendete in der elften Minute einen durchgesteckten Pass zum 1:0, aus dem Matthias Ellermann mit einem Solo in der 54. Minute ein 2:0 machte. Mergim Bajkinovcis verkürzte (64.), doch Klaassen machte in der 73. Minute alles klar. „Wir wollten es mehr“, sagte HTB-Trainer Jörg Peuker.

TuS Heidkrug - TSV Ganderkesee 3:5. Die Heidkruger haben nur eines ihrer letzten neun Pflichtspiele gewonnen, Co-Trainer Jorge Jaquinto fluchte nach der erneuten Niederlage: „Gefühlt haben wir in der ersten Halbzeit wie ein Absteiger gespielt. Bei uns stimmt die Einstellung überhaupt nicht mehr.“ Patrick Meyer (8.), Marko Schrank (15.) und Byron-Lee Garcia (35.) besorgten die 3:0-Führung für die Gäste. Für Heidkrug verschoss Waldemar But einen Foulelfmeter (23.), ehe Philip Kahlert traf (37.). Nils Giza brachte den TuS weiter heran (51.), Robin Ramke antwortete mit dem 4:2 für Ganderkesee (62.). Luca Reinhold verkürzte für den TuS im Gegenzug wieder, doch Dariusch Azadzoy stellte in der 67. Minute auf 5:3 für die Ganderkeseer. „Endlich mal wieder ein Auswärtssieg und eine starke Leistung“, sagte TSV-Coach Stephan Schüttel.

SV Atlas II - TV Munderloh 2:2. Die Atlas-Reserve tritt am Mittwoch im Kreispokalfinale gegen den VfR Wardenburg an und schonte diverse Stammspieler. Munderloh war zunächst auch besser, Carsten Köhler erzielte mit einer sehenswerten Einzelaktion gegen drei Gegenspieler die Gäste-Führung (14.). Atlas glich durch Fabio Meyer aus (27.). Aus abseitsverdächtiger Position schoss Maximilian Pieper das 2:1 für die Gäste (71.), das Ernest Appau durch einen von Dallas Aminzadeh an Murat Aruk verwirkten Foulelfmeter egalisierte (81.). In der Schlussminute sah der Delmenhorster Leon Türyaki wegen einer Rangelei Gelb-Rot. Munderlohs Trainer Ralf Eilenberger fand: „Wir waren dem Sieg näher, können aber mit dem 2:2 leben.“ Atlas-Coach Sven Schlundt hakte das Spiel ab: „Jetzt schauen wir auf Mittwoch, da haben wir Großes vor.“