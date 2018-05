Delmenhorst. Es hatte sich in den vergangenen Wochen irgendwie angedeutet, jetzt hat es sein neuer Verein öffentlich gemacht: Lars Scholz verlässt den Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst und wechselt zum Landesligisten BW Lohne. Das gab der Klub aus dem Kreis Vechta am Wochenende bekannt.

Der 22-Jährige war 2015 vom VfB Oldenburg II zu den Blau-Gelben gewechselt und war ein Leistungsträger beim SV Atlas – wenn er körperlich fit war. Scholz spielte eine überragende Landesliga-Rückrunde und eine gute Oberliga-Hinrunde. In diesem Jahr kam der Flügelflitzer – auch durch Verletzungen gehandicapt – nicht richtig in Fahrt. Zuletzt zeigte die Formkurve von Scholz aber wieder nach oben. Der Visbeker machte unter anderem beim TB Uphusen ein bärenstarkes Spiel. In seinen 20 Spielen (neun Einwechslungen, elf Auswechslungen) traf Scholz sieben Mal.

BW Lohne strebt Aufstieg die Oberliga an

Jetzt kehrt Scholz zu seinem früheren Jugendverein zurück, der sich in der vergangenen Landesliga-Spielzeit das Herzschlagfinale mit dem SV Atlas geliefert hatte. Lohne spielte eine miserable Hinrunde, schwebte in aktuer Abstiegsgefahr, ist nun aber – auch dank der Verpflichtungen der Regionalliga erfahrenen Sebastian Plog (BV Cloppenburg) und Malte Müller (SSV Jeddeloh) – stramm auf Kurs Klassenerhalt. In der kommenden Saison möchte der Traditionsklub, der so oft wie noch keine andere Mannschaft Punktspiele gegen den SV Atlas bestritt, mit aller Macht um den Oberliga-Aufstieg mitmischen. Das zeigt sich unter anderem durch die Verpflichtungen von Scholz und Spelles Kapitän Florian Hoff.

Was machen Musa Karli und Thomas Mutlu?

Scholz’ Abgang ist der bislang fünfte aus dem aktuellen Atlas-Aufgebot. Hanno Hartmann und Dennis Metzing wechseln in die Zweite, Tom Witte zum TSV Grolland III und Marlo Siech zum VfB Oldenburg. Offen ist damit die Vertragssituation noch bei Routinier Dominik Entelmann, Sebastian Kmiec (zum TB Uphusen?), Musa Karli, Thomas Mutlu, Simon Matta (zurück zum SV Tur Abdin?) sowie den Winter-Neuzugängen Philip Immerthal, Sebastian Koltonowski und Dennis Thüroff. Vor ein paar Tagen hatte Sportvorstand Bastian Fuhrken mit Blick auf die Kaderplanung erklärt: „Hinter zwei, drei Spielern steht aktuell ein großes Fragezeichen, ob sie auch in der nächsten Saison bei uns spielen werden. Einerseits, weil der Spieler sich verändern möchte und andererseits, weil wir nicht zufrieden sind.“ Klubchef Manfred Engelbart hofft, dass in dieser Woche zumindest Bewegung in die Gespräche mit den langjährigen Leistungsträgern Karli und Mutlu kommt.