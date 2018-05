Delmenhorst. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Baris Delmenhorst fertigen Rot-Weiß Sande mit 6:1 ab und sind fast gerettet – der Gegner ist dagegen abgestiegen.

Als Umweltschützer musste man am Sonntag doch ein wenig den Kopf schütteln über diese Fußballer von Rot-Weiß Sande. Das Bezirksliga-Spiel beim SV Baris war noch keine zehn Minuten vorbei, da lief sich vor der Anlage an der Lerchenstraße schon der Bus für die Heimfahrt warm – obwohl die meisten Spieler noch nicht einmal in der Kabine geschweige denn umgezogen waren. Vielleicht wollte der Busfahrer auch nur ein Zeichen setzen: bloß weg hier. „War ja kein so dolles Spiel“, befand er jedenfalls.

Für die Sander war es in der Tat kein erfreulicher Sonntagnachmittag in Delmenhorst gewesen. Nach dem 6:1 (2:1)-Sieg des SV Baris steht der Abstieg der Friesländer fünf Spiele vor Schluss fest, Baris kann dagegen bei 14 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone fast schon sicher für die nächste Bezirksliga-Saison planen. „Es war eines der wichtigsten Spiele der Saison für mich“, sagte der gelöste Trainer Önder Caki. „Jetzt wird es uns nicht mehr erwischen.“

Dreierpack von Dennis Kuhn

Der Klassenunterschied war schon auf dem Platz nicht zu übersehen gewesen, Baris hatte nicht den besten Tag und feierte dennoch mühelos den zweithöchsten Saisonsieg. Sande ging zwar in der achten Minute durch Kai Dörnaht sogar in Führung, tauchte aber danach kaum noch im Baris-Strafraum auf. Die Gastgeber quälten sich zunächst noch zu ihren Toren: Dennis Kuhn drückte in der 19. Minute am zweiten Pfosten eine Flanke mit Mikael Blümel über die Linie und traf dann eine Minute vor Pause mit einem 17-Meter-Gewaltschuss. Sande wurde hauptsächlich durch kreative Befreiungsschläge auffällig, die im angrenzenden Bach, in den Bäumen und auf der Feuertreppe des Wohnhauses nebenan landeten. „Wir sind erst schwer durchgekommen“, meinte Caki. „Wir brauchten wir unseren Anlauf.“

40-Meter-Tor von Caliskan

Nach der Pause lief es dann flüssig: In der 47. Minute legte Sinan Özütemiz Devin Isik das 3:1 auf, in der 78. Minute hob dann Cuma Caliskan den Ball aus 40 Metern über Sandes Schlussmann Lukas Gerdes zum 4:1 in den Winkel. Die Gäste kämpften tapfer weiter, doch Baris war nun nicht mehr zu stoppen. Nach einem Foul von Gerdes an Özütemiz verwandelte Caliskan den Strafstoß zum 5:1, Kuhn stellte in der Schlussminute den 6:1-Endstand her – nach der dritten Vorlage von Özütemiz. „Sande war platt und hatte am Ende auch keine Lust mehr“, befand Caki – was sogar für den Busfahrer galt.