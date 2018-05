Bremen. Die Oberliga-Handballer des TV Neerstedt haben ihr letztes Spiel der Saison 2017/2018 bei der SG Bremen/Hastedt mit 39:28 (21:17) gewonnen. Trotzdem ist die Mannschaft in die Verbandsliga abgestiegen, da sie keine Schützenhilfe bekam.

Was für ein bitterer Sieg. Die Handballer des TV Neerstedt hatten in ihrem letzten Saisonspiel bei der SG Bremen/Hastedt aufopferungsvoll darum gekämpft – und fast während der gesamten 60 Spielminuten auch spielerisch überzeugt –, um ihre letzte Chance auf den Verbleib in der Oberliga wahrzunehmen. Das brachte ihnen einen auch in der Höhe verdienten 39:28 (21:17)-Erfolg ein. Nach dem Schlusspfiff folgten aber noch die wohl schlimmsten 15 Minuten als „Saison-Verlängerung“ nach 26 Partien. Spieler, Trainer und Betreuer und die TVN-Fans starrten auf Mobiltelefone, um die Ergebnisse von den anderen Partien zu bekommen, in denen sich das Schicksal der Mannschaft entschied. Dann stand fest: Die Neerstedter hatten keine Schützenhilfe bekommen. Mit 22:30 Punkten (10 Siege, 2 Unentschieden) müssen sie als Drittletzter der Abschlusstabelle in die Verbandsliga absteigen. Zum ersten Mal seit 2002 (SG Bremen-Ost) reichten mehr als 20 Zähler in der Nordsee-Staffel nicht zum Klassenerhalt. „Wir haben das gemacht, was wir mussten“, sagte der tief enttäuschte TVN-Trainer Björn Wolken. „Es war aber irgendwie klar: In dieser verrückten Saison kann man sich auf nichts verlassen.“

Drei Drittliga-Absteiger kommen in die Oberliga Nordsee

In der Tat. Eigentlich sind nur zwei Regelabsteiger vorgesehen – wenn nicht mehr als ein Absteiger aus einer der 3. Ligen für die Folgesaison in die Nordsee-Staffel eingeordnet werden müssen. Am Ende der abgelaufenen Spielzeit 2017/18 sind das aber gleich drei. Dass der ATSV Habenhausen und der VfL Fredenbeck die Zahl der Oberliga-Absteiger auf drei erhöhen würden, stand schon länger fest. Am Samstagabend kam auch noch der OHV Aurich dazu, dem ein Heimsieg über die SG Menden (32:24) nichts mehr geholfen hatte, da der einzige Konkurrent, die HSG Lemgo II, gegen GWD Minden II mit 35:20 erfolgreich war. Diese Nachricht hatte sich schon im Laufe der Oberliga-Partie in Bremen herumgesprochen, denn die Drittligisten waren 30 Minuten früher in ihr Saisonfinale gestartet. So blieb den Neerstedtern nach dem Schlusspfiff nur die leise Hoffnung, dass sie vielleicht doch zu den zwei Siegern im Vierer-Fernduell um den Verbleib in der Oberliga werden, schließlich traten die drei Rivalen ebenfalls bei weit vor ihnen platzierten Teams an. Gefeiert wurde dann aber beim SV Beckdorf (22:15 beim TuS Rotenburg) und beim TSV Bremervörde (28:27 beim TV Cloppenburg). Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen stürzte mit den Neerstedtern in die Verbandsliga, da sie gegen den TV Bissendorf-Holte nur zu einem 26:26 (nach 11:18-Pausenrückstand) kam.

TVN-Spieler traten von Beginn an entschlossen auf

Wolken mochte seiner Mannschaft nach dem starken Auftritt zum Abschluss keinen Vorwurf machen. „Die Jungs haben alles gegeben, sie haben alles in die Waagschale geworfen.“ Wohl wahr. Den Neerstedtern war der Druck, die Partie beim Tabellenfünften gewinnen zu müssen, nicht anzumerken. Sie traten von Anfang an entschlossen und konzentriert auf, lagen von der siebten Minute an (4:3, Mario Reiser) bis zum Schluss vorn. Die tempo- wie torreiche erste Halbzeit beendete der TVN mit einem 21:17-Vorsprung, weil sich seine in einer 6:0-Aufstellung agierende Abwehr in der Schlussphase, nach dem 16:14 (22., Marcel Reuter), steigerte.

Gute Defensivarbeit der Feldspieler und ein starker Torwart Hendrik Legler waren auch der Schlüssel dafür, dass der TVN den Vorsprung zunächst wahrte – und später ausbaute. Einen 4:0-Lauf der Neerstedter zum Start der zweiten Halbzeit konterten die Bremer, sie verkürzten bis auf 22:27 (42.). Dann wehrte der TVN aber alle Versuche der Gastgeber ab, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Der Vorsprung des Teams wuchs sogar langsam wieder.

Keine Probleme gegen offene Manndeckung

Spätestens nachdem sich die Neerstedter gegen eine offene Manndeckung (53./25:32) – jeder SG-Feldpieler „kümmerte“ sich um einen TVN-Akteur – innerhalb von 60 Sekunden zwei Tore durch Andrej Kunz und Marcel Kasper zum 34:27 erspielt hatten, war die Frage nach dem Sieger entschieden. Die SG gab sich geschlagen, der TVN konterte sich noch einen Elf-Tore-Vorsprung heraus. Darüber freute sich eine Viertelstunde nach dem Schlusspfiff allerdings kein Neerstedter mehr.

TVN-Trainer Björn Wolken lobt sein Team für Saisonleistung

„Das war eine neu zusammengewürfelte Mannschaft, die sich gut geschlagen hat“, bilanzierte Wolken nach dem schmerzhaften Schlussakkord der Saison. Die sei allerdings immer wieder durch verletzungsbedingte Ausfälle von Leistungsträgern geschwächt worden. „Dass, zum Beispiel, Eike Kolpack so lange fehlt, kannst du irgendwann nicht mehr wegstecken.“ Der TVN-Trainer, der das Team zu Saisonbeginn übernommen hatte, wusste aber auch, dass es sich dieses schmerzhafte Finale hätte ersparen können. „Das muss man auch sagen: Wir haben in entscheidenden Spielen Punkte liegen lassen“, sagte Wolken und dachte dabei an die Heimniederlage gegen Schwanewede/Neuenkirchen (24:26), das 31:32 in Beckdorf und das 24:24 in eigener Halle gegen Bremervörde.