Hoykenkamp. Die TS Hoykenkamp ist in der Handball-Verbandsliga nach einem 31:30 im Kellerduell gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen nicht mehr Letzter.

Absteiger TS Hoykenkamp hat beste Chancen, sein letztes Saisonziel in der Handball-Verbandsliga noch zu erreichen. Die Mannschaft des scheidenden Trainer Adrian Hoppe gewann am Samstag gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen mit 31:30 (14:12) und verließ das Tabellenende – Bützfleth ist neues Schlusslicht. „Wir haben richtig gut angefangen, dann aber etwas den Faden verloren“, sagte Hoppe. „In den letzten 20 Minuten hat und Timo Meier im Tor den Sieg gerettet.“ Die Hoykenkamper starteten hervorragend und führten nach zwölf Minuten mit 7:1. Nach dem 11:6 durch den achtfachen Torschützen Deivas Eidukonis schmolz der Vorsprung bis zur Pause auf zwei Tore. In der 35. Minute geriet Hoykenkamp durch das 14:15 das einzige Mal in Rückstand. Dann erzielte Hergen Schwarting wichtige Tore, und die TSH übernahm wieder die Führung. Nach dem 29:28 gelangen Sebastian Rabe per Siebenmeter und Tim Streckhardt die Treffer zum entscheidenden 31:28.