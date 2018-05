frb/bahl Landkreis. In der Fußball-Kreisliga haben am Freitagabend die Kellerkinder TV Jahn Delmenhorst (0:2 beim TSV Großenkneten) und SVG Berne (0:1 beim VfR Wardenburg) nicht gepunktet.

Großenkneten - TV Jahn 2:0. Großenknetens Tore durch Finn Kämper fielen zwar spät (78./90.+1). Doch der Sieg der Gastgeber war hochverdient. „Wir waren 90 Minuten überlegen und haben hinten nichts zugelassen“, sagte TSV-Trainer Klaus Delbanco. „Jetzt haben wir auch wohl den Klassenerhalt sicher.“ In der ersten Halbzeit fehlte Großenkneten noch die Konsequenz im letzten Spieldrittel. Nach dem Wechsel drang der TSV jedoch häufiger in die gefährlichen Räume und nutzte zwei seiner Chancen. Der TV Jahn hofft nach vier NIederlagen in Folge und Personalsorgen jetzt auf vier Heimspiele in Folge.

Wardenburg - Berne 1:0. Eine kuriose Szene entschied in der 63. Minute ein gutes und temporeiches Kreisliga-Spiel für die Gastgeber: Bernes Torwart Daniel Anders parierte eine Wardenburger Großchance für Sebastian Vogelsang erst zur Ecke. Den folgenden Eckstoß von Benjamin Cordoni boxte sich der ansonsten starke Berner Schlussmann jedoch selbst ins Netz. „Das war ein blöder Gegentreffer“, haderte Bernes Trainer Michael Müller. Der Gäste-Coach war trotz der Pleite „sehr zufrieden“ mit der Leistung seiner Jungs. „Wir haben vorbildlich gekämpft.“ Dagegen hakte Wardenburgs Trainer Sören Heeren den Sieg schnell ab. Seine Jungs seien mit den Gedanken schon beim Kreispokal-Finale am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) zu Hause gegen den SV Atlas Delmenhorst II gewesen. In einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partie blieben Möglichkeiten in Hälfte eins bis auf auf eine Phase Mitte der Halbzeit Mangelware. Berne war insgesamt die griffigere Mannschaft, verschob in der Abwehr unterstützt vom unermüdlich vom Seitenrand coachenden Müller geschickt und hatte nach der Pause Feldvorteile. Nach dem 0:1 verloren die Gäste jedoch ihren Faden. In der Schlussphase war Wardenburg dann dem 2:0 dichter als Berne dem 1:1.