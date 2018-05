Delmenhorst. Mit dem VfL Wolfsburg II empfangen die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst am Sonntag eine herausragende Mannschaft der 2. Bundesliga. Der Gast belegt Rang drei, hat in 20 Spielen 40 Punkte gesammelt und stellt mit 13 Gegentoren die stärkste Defensive. Das Spiel beginnt um 14 Uhr im Stadion.

„Wir müssen das Kombinationsspiel des Gegners so weit wie möglich in den Griff bekommen“, betont Claus-Dieter Meier. Der Trainer des TVJ erwartet ein technisch starkes Team und rechnet mit einer „Abwehrschlacht“. Wichtig sei es, dass Jahn die Konter vernünftig spiele.

Wolfsburgs Zweite hat ihr Ziel, die Qualifikation für die eingleisige Zweite Liga, am Sonntag mit dem 5:0 über BW Hohen Neuendorf erreicht. Dennoch rechnet Meier nicht damit, dass die Luft beim VfL II raus ist. „Es herrscht dort immer ein großer Konkurrenzkampf“, erklärt er. „Spielerinnen wollen sich für die Erste empfehlen. Und außerdem ist der Druck von außen groß.“

Meiers Kollege Saban Uzun, der die drittbeste Auswärtsmannschaft trainiert, hat bereits 31 Spielerinnen eingesetzt (Jahn: 23). Zu ihnen gehören Talente, die aus dem Jugendbereich kommen und bereits in diversen Juniorinnen-Auswahlteams des DFB Erfahrungen gesammelt haben. Elf der 57 VfL II-Treffer gehen auf das Konto von Anna-Lena Stolze, an die sie sich beim TV Jahn nur ungern erinnern. Stolze erzielte drei Tore als die Delmenhorsterinnen am 10. Dezember in Wolfsburg ein 0:9 kassierten.

Meier muss im vorletzten Saisonspiel erneut auf Mannschaftsführerin und Stammtorhüterin Magdalena Flug verzichten. Der Coach: „Sie ist wieder ins Lauftraining eingestiegen, wird aber am Sonntag noch pausieren.“ Gegen Wolfsburg II steht erneut Jannika Ehlers zwischen den Pfosten. Ob Nele-Victoria Aufurth, die sich vor einer Woche beim 1:3 in Henstedt-Ulzburg verletzt hat, mitwirken kann, vermochte Meier am Freitagvormittag noch nicht zu sagen.

Das Gerüst für die nächste Saison, die Jahns Frauen in der Regionalliga bestreiten, steht. 80 Prozent der Spielerinnen haben für 2018/19 ihre Zusage gegeben.