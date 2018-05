Jubeln sie auch am Samstagabend wieder? Andre Haake, Thies Kohrt und Jonas Meissner von der HSG Delmenhorst wollen ihre Siegesserie bei der TSG Hatten-Sandkrug verlängern. Foto: Rolf Tobis

er Delmenhorst. Am vorletzten Spieltag stehen sich in der Handball-Verbandsliga Nordsee der Männer die führenden Mannschaften gegenüber. Großer Druck lastet weder auf der gastgebenden TSG Hatten-Sandkrug noch auf der HSG Delmenhorst, denn beide Teams stehen als Aufsteiger in die Oberliga fest. Das Gipfeltreffen mit Beteiligung des „Vize“ und des Meisters beginnt heute um 19.30 Uhr in der Sandkruger Halle an der Schultredde.