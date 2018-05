er Delmenhorst. Nach der 3:7 (3:2)-Schlappe gegen den DHC Hannover II hat die Herrenmannschaft des Hockey-Clubs Delmenhorst eine weitere Niederlage eingesteckt. Beim Bremer HC unterlag der Oberliga-Letzte mit 2:8, nachdem er zur Pause mit 2:1 in Führung lag.

Erneut baute das Schlusslicht nach dem Seitenwechsel stark ab. „Am Ende war das verdient“, sagte Mannschaftsführer Nils Hübner. Nach dem 2:3 (0:2) im Hinspiel mussten die HCDer dem Bremer HC erneut den Vortritt lassen. Die von Christian Bremer und Rene Pawelski trainierten Delmenhorster liegen mit drei Punkten hinter dem Goslarer HC 09 (vier Zähler) und dem Club zur Vahr II (sieben). Diese beiden Mannschaften stehen einander heute ab 16 Uhr in Bremen gegenüber.

Der HCD greift erst wieder am Sonntag, 27. Mai, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den Club zur Vahr II in das Geschehen ein. Die drei restlichen Begegnungen des Schlusslichts stehen in Goslar (Sonntag, 3. Juni, 13 Uhr), beim Braunschweiger THC (Samstag, 9. Juni, 16 Uhr) und bei Hannover 78 II (Samstag, 16. Juni, 17 Uhr) auf dem Programm. „In Goslar haben wir wohl das Schlüsselspiel“, sagt Hübner.