Delmenhorst. Yannis Hein vom Delmenhorster Schwimmverein wurde in Hannover zweimal Norddeutscher Jahrgangsmeister. In den hochklassigen Feldern mit diversen Deutschen Meistern verkauften sich die DSVer ausgezeichnet:

Das Grand Palace Hotel in Hannover hat nicht nur einen schicken Namen, es liegt auch ziemlich zentral in der Landeshauptstadt. Die zwölf Schwimmer des Delmenhorster SV hatten deshalb einen erträglichen Fußweg ins Stadionbad, wo die Norddeutschen Meisterschaften stattfanden – der kleine Marsch hat der Leistung jedenfalls nicht geschadet.

In den hochklassigen Feldern mit diversen Deutschen Meistern verkauften sich die Delmenhorster ausgezeichnet: Vier Medaillen, drei Vereinsrekorde und 16 persönliche Bestelsitungen waren eine starke Ausbeute.

Yannis Hein demonstrierte seine Klasse im Jahrgang 2000. Er wurde über die 50 Meter Brust ebenso Norddeutscher Meister wie über die 100 Meter, wo er in 1:06,71 Minuten sogar das offene Finale der besten Acht erreicht. Dort wurde er in immer noch starken 1:06:81 Minuten Fünfter. Seine Vorlaufzeit liegt 61 Hundertstel über der Norm, die er für seinen Verbleib am Kaderstützpunkt und im Sportinternat Hannover braucht. Über 200 Meter Brust holte er noch Jahrgangs-Silber und wurde im Endlauf aller Jahrgänge Sechster.

Dominik Sartison steuerte über die gleiche Strecke Bronze im Jahrgang 2001 bei. Mara Anders (2003), Alida Mühlenhort, Charleen Kölling (beide 2002), Jennifer Liese (1997), Tatjana Barke (1994), Ilja Kari, Lucas Franz (beide 2004), Rune-Matthis Bosse und David Zeiser (beide 2002) verzeichneten zusammen 13 persönliche Rekorde und zwei Vereins-Saisonbestzeiten.