Neerstedt. In der Handball-Oberliga ist ein Sieg für den TV Neerstedt bei der SG HC Bremen/Hastedt Pflicht. Zusätzlich muss der TVN noch auf die Patzer der Konkurrenz hoffen – sonst spielt der Verein erstmals seit 2004 wieder in der Verbandsliga.

Der TV Neerstedt gehört ohne Zweifel seit Jahren zu den guten Handball-Adressen im Weser-Ems-Gebiet. Seit dem Aufstieg aus der Verbandsliga 2004 mischte der Oberliga-Dauerbrenner regelmäßig in den oberen Tabellenregionen mit, gekrönt vom einjährigen Regionalliga-Gastspiel in der Saison 2009/2010. Doch nach 14 Spielzeiten hintereinander in den Ligen drei und vier droht nun wieder der Gang in die fünfte Spielklasse. Denn im Kampf um den Klassenerhalt mit drei weiteren Mannschaften hat der TV Neerstedt die schlechtesten Karten. Fakt ist: Der TVN muss sein Auswärtsspiel am Samstag (19.30 Uhr) beim Fünften SG HC Bremen/Hastedt gewinnen – und dann hoffen, dass die Konkurrenz patzt.

„Wir werden in Bremen noch einmal alles raushauen“, verspricht TVN-Trainer Björn Wolken, dessen Team nach dem 23:26 gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen auf den Abstiegsplatz zwölf abrutschte, mit Blick auf die Partie in Hastedt und nimmt seinen Spielern ein wenig Druck: „Ich bleibe dabei: Wir haben eine gute Saison gespielt. 20 Punkte hatte uns vorher niemand zugetraut.“ Und mit 20 Zählern ist seit 2002 – damals betraf es den TuS Wagenfeld – auch keine Mannschaft mehr aus der Oberliga Nordsee abgestiegen.

Am finalen Spieltag wird neben ATSV Habenhausen und Elsflether TB noch mindestens ein weiterer Absteiger gesucht. Neerstedt muss in einem Vierer-Fernduell mit Schwanewede, dem TSV Bremervörde und dem SV Beckdorf eine Mannschaft hinter sich lassen. Steigt der OHV Aurich aus der 3. Liga West ab, was wahrscheinlich ist, muss die Wolken-Sieben sogar zwei Teams überholen.

TV Bissendorf-Holte verspricht Schützenhilfe

Zumindest der TV Bisssendorf-Holte, der in Schwanewede antritt, möchte nichts abschenken. „Wir wollen unserem ehemaligen Mitspieler Mario Reiser helfen“, betont der scheidende TVBH-Trainer Malte Mischok. „Das ist zusätzliche Motivation, aber wir wollen auch aus eigenem Antrieb zum Saisonende noch zwei Punkte holen. Das wäre für mich schön, aber auch die Mannschaft hat es verdient, die Saison positiv zu beenden. (Weiterlesen: Bissendorfs Trainer Mischok zieht Bilanz)

Zum letzten Mal für die SG HC Bremen/Hastedt am Ball: Lasse Till (links) kehrt zur kommenden Saison zu seinem Heimatverein HSG Delmenhorst zurück. Foto: Rolf Tobis





Anzeige Anzeige

Um in Bremen zu gewinnen, muss Neerstedt vor allem das Tempospiel der SG, die den zweitgefährlichsten Angriff der Liga stellt, unterbinden. Dort hat die Mannschaft des Dötlinger Spielertrainers Marten Franken, mit Yannik Schäfer und mit dem Halblinken Lasse Till (im Sommer zurück zur HSG Delmenhorst) ihre großen Stärken. Positiv: Bis auf die Langzeitverletzten Eike Kolpak und Julian Hoffmann ist der TVN-Kader komplett.