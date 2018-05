Stenum. Die Jugendfußball-Abteilung des VfL Stenum hat die Weichen für die Saison 2018/2019 gestellt – und bekannt gegeben, wer die Trainer-Posten bei den drei Leistungsmannschaften besetzt. Der zukünftige C-Jugendcoach Carsten Barm veranstaltet am Mittwoch, 16. Mai, ein Probe- beziehungsweise Schnuppertraining.

Bei den A-Junioren führt weiterhin das bewährte Duo Regie, die B- und C-Jugendmannschaften erhalten neue Trainer, die hochrücken. Das geht aus einer Pressemitteilung von Werner Bruns, Fußball-Jugendleiter des VfL Stenum, hervor. Die Verantwortlichen für die drei Leistungsteams, die in ihren Bezirksligen hervorragende Plätze belegen, haben die Weichen für die Saison 2018/19 gestellt.

Die A-Jugend, die den vierten Rang einnimmt, wird weiterhin von Frank Radzanowski trainiert. Als Co-Trainer steht ihm Maximilian Klatte, Spieler der Bezirksliga-Herren, zur Seite. Radzanowski: „Wichtig ist, dass die Mischung aus älterem und jüngerem Jahrgang stimmt.

Maurice Kulawiak kümmert sich künftig um das Sponsoring

Bei den B-Junioren, aktueller Tabellendritter, nehmen in der nächsten Saison Daniel Hampe (VfL II) und Malte Tönjes (VfL I), die momentan für die C-Jugendlichen verantwortlich sind, auf den Trainerstühlen Platz. Der jetzige erfolgreiche B-Jugendcoach Maurice Kulawiak wird als Trainer kürzertreten und sich im Verein um das Sponsoring kümmern. „Ich werde als Sponsorenbeauftragter offizieller Ansprechpartner sein, Kontakte aufbauen und halten“, erklärt Kulawiak. „Es ist eine spannende Aufgabe und ich freue mich darauf.“

Kulawiak, so Bruns, bleibe als dritter Trainer bzw. Betreuer bei der B-Jugend und fungiere weiter als Koordinator für die C-Junioren. Koordinator für die A- und B-Junioren ist weiterhin Hergen Geerken.

Künftig C-Jugend-Trainer beim VfL Stenum: Carsten Barm (rechts). Foto: Rolf Tobis





Die C-Jugend, Tabellenführer, übernimmt 18/19 der derzeitige D-Juniorentrainer Carsten Barm. Er plant für Mittwoch, 16. Mai, 17.30 bis 19 Uhr ein Probe- bzw. Schnuppertraining für zukünftige Spieler der C I. „Herzlich dazu eingeladen sind auch auswärtige Spieler der Jahrgänge 2004/05, die sich zutrauen, für den VfL Stenum in der kommenden Saison in der Bezirksliga zu spielen“, teilt Bruns mit. Fragen zum Probe-/Schnuppertraining beantwortet Carsten Barm, Telefon 01522/9951565.

Anzeige Anzeige

Besonders gesucht, so Bruns, werde ein weiterer Torhüter für die C-Jugend. Während der Saison bietet der VfL Stenum unter der Leitung von Reiner Birke ein spezielles Torwarttraining an.