Torschütze für Stenums B-Jugend: Jan-Luca Rustler (links). Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Bei den A-Jugendlichen in der Fußball-Bezirksliga behauptete sich die JSG DHI Harpstedt mit 6:3 gegen den TSV Abbehausen. Die B-Junioren des VfL Stenum behielten ebenfalls die Oberhand (1:0 in Lastrup). Die B-Jugendteams des TV Jahn (3:5 beim BV Cloppenburg II) und der JSG Harpstedt (0:5 in Höltinghausen) beklagten hingegen Niederlagen.