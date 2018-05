Wildeshausen. Ein mit 700 Nennungen mittelmäßiges Meldeergebnis, dafür aber viele Besucher und gute Leistungen der heimischen Reiter: So fiel das Fazit des Reit- und Fahrvereins „Leichttrab“ Wildeshausen nach seinem Turnier am vergangenen Wochenende aus.

Im abschließenden S*-Springen mit Stechen sicherte sich Ina Tapken (RV Ganderkesee) Rang zwei. Tapken lag auf Burghley nach einer Null-Fehler-Runde nur 0,7 Sekunden hinter Sieger Marvin Drenkhahn (Turniergemeinschaft Wohlde) auf Vidtskue‘s Jenni Star. Dritter im Stechparcours mit vier Fehlern war Greta-Funke-Ligthart (RG Dangast) auf Seduktion.

Vordere Platzierungen gab es neben Tapken für einige Nachwuchsreiter aus dem Kreisreiterverband Delmenhorst. Chiara Sophie Stöver (RC Hude) siegte auf Best Friend in einer Dressurprüfung der Klasse A und freute sich über Rang drei in einem L-Wettbewerb Trense. Dort gewann Nora Herrmann (RV Ganderkesee).

In der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse L siegte Tabea-Marie Meiners (RV Ganderkesee) auf Erna M vor Nina Schnurr (RUFV Schönemoor) auf Comtessa und Sven Gallo (RUFV Hole-Wüsting) auf Captain Morgan. In der Zeitspringprüfung der Klasse M triumphierte derweil Kai Gerloff vom RSV Schierbrok auf Euphorie.