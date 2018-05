Verzichten auf die Aufstiegsrunden: Carolin Steineker und Co. vom TV Jahn Delmenhorst. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. Am kommenden Wochenende finden vom 4. bis zum 6. Mai in allen Tischtennisligen im Bezirk und darüber die Relegationsspiele statt. In 2018 sind aber weitaus weniger Vereine aus der Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land daran beteiligt als in den Vorjahren.