Delmenhorst. In der Landesliga der A-Junioren haben die Fußballer des TV Jahn für eine Überraschung gesorgt. Der Vorletzte behauptete sich gegen den Tabellenfünften SC Spelle-Venhaus mit 3:2. Die B-Jugendlichen des TuS Heidkrug, die ebenfalls in der Landesliga spielen, hatten gegen BW Hollage mit 1:2 das Nachsehen.

A-Junioren

TV Jahn – SC Spelle-Venhaus 3:2 (2:1). „Nach zehn Minuten hatten wir das Spiel im Griff“, sagte Jahns Trainer Andreas Füller. Dennoch legte der Gast nach einer Viertelstunde das erste Tor vor. Mit einem an ihm verursachten Elfmeter glich Wahe Zargaryan aus, ehe Kevin Schewiola die Delmenhorster noch vor der Pause in Führung brachte. Alexander-Niklas Gauerke markierte das 3:1. In der 82. Minute gelang Spelle-Venhaus das 3:2. „Danach wurde es noch etwas eng, aber der Gegner kam nicht zu zwingenden Chancen“, berichtete Füller, dessen Mannschaft in der Schlussphase gute Konterchancen vergab.

Der Rückstand des TVJ auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt vier Punkte. Am Samstag, 13.30 Uhr, erwartet Jahn den führenden JFV Norden. Danach empfängt die Elf von Füller und Falk Ölkers den Tabellenzweiten VfL Oldenburg (Samstag, 12. Mai, 13.30 Uhr).

B-Junioren

TuS Heidkrug – BW Hollage 1:2 (0:0). „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben uns Chancen erarbeitet, diese aber nicht verwertet“, sagte Marvin John, der den TuS gemeinsam mit Stefan Blasy trainiert. Lukas-Patrick Patasans 1:0 (52.) glich Muhamed-Eren Saglam fünf Minuten später aus. Das Team habe dann die Ordnung verloren, erklärt John, der in diesem Zusammenhang auch von „Konzentrationsmängeln“ sprach. BWH übernahm die Regie und kam in der 77. Minute durch Julian Nieberg zum 1:2. „Die Leistungen schwanken zu sehr“, stellte John fest.

Heidkrug belegt mit 25 Punkten und sechs Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz Rang acht. Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert TuS bei der SG Friesoyethe/Sedelsberg, die mit 17 Punkten Position zwölf einnimmt. John: „Das ist ein wichtiges Spiel.“