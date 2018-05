Hude. Die Tischtennisspieler von der I. Männermannschaft des TV Hude müssen bereits ein Jahr nach ihrem Aufstieg die Oberliga wieder verlassen. Hudes Urgestein Felix Lingenau und seine Kameraden wehrten sich sehr lange tapfer. Nach 18 Spielen schlugen aber nur 3:33 Punkte zu Buche. Mehr als der zehnte und damit letzte Tabellenplatz war deswegen nicht drin.

Vornehmlich in der Hinrunde überraschte die junge Huder Mannschaft durch ihr unbekümmertes Auftreten. Nach dem Motto „kein Angst vor großen Namen“ hielt der Neuling mit serienweise starken Gegnern viel besser mit als von den Experten erwartet. Nach der Hinrunde lag die TVH-Sechs zwar auf Rang neun, wies aber nur zwei Punkte Rückstand zum begehrten Relegationsplatz auf.

Zur zweiten Halbserie erfolgten Umstellungen in der Mannschaft. Von denen erhoffte man sich im Huder Lager die Wende im Abstiegskampf. Die blieb aus. Die TVH-Sechs holte in Hälfte zwei keinen einzigen Punkt mehr. Woche für Woche geriet das rettende Ufer außer Reichweite.

Ein sportlicher Abstieg tut immer weh. Aber da der Turnverein in einem starken Feld im Reigen zahlungskräftiger Vereine offen zugegeben wirklich eine reelle Chance hatte, geht die Welt nicht unter.

Die Huder Tischtennisabteilung steht sportlich seit vielen Jahren auf festen Beinen und fällt weich. Die Pläne für einen Neuanfang in der Verbandsliga liegen in der Schublade. Erste-Herren-Spieler Felix Lingenau blickt noch einmal auf eine schwierige Saison zurück und wirft gleichzeitig einen Blick auf die sportlichen Perspektiven seines Klubs.

Herr Lingenau, der Abstieg ihrer Mannschaft, in der – wie sich alle Experten einig waren – stärksten Oberliga in den vergangenen Jahren, bildet keine Überraschung. Was nimmt der TV Hude Positives aus diesem einjährigen Gastspiel mit?

Es war eigentlich jedem von uns im Vorhinein klar, dass wir über den letzten Platz nicht hinauskommen werden. Was die anderen Vereine gerade in dieser Saison für finanzielle Mittel aufwendet haben, um in der fünften Liga zu bestehen, war wirklich beeindruckend. Es gab nicht eine Mannschaft, mit der wir in dieser Hinsicht auch nur annähernd hätten konkurrieren können. Nur soviel: In diesem Jahr überhaupt in dieser sportlich attraktiven Oberliga dabei zu sein, hat uns allen einen Riesenspaß bereitet. Trotz unseres Abstiegs haben wir unsere persönlichen Ziele vorantreiben können. Unser Hauptaugenmerk lag darauf, unsere jungen Spieler auf ein höheres Level zu heben. Das ist uns gelungen. Denn man muss bedenken: Wir hatten außer mir nicht einen einzigen Spieler in der Mannschaft, der überhaupt Oberliga-Erfahrung vorzuweisen hat.

Blickt man beim TV Hude nicht neidisch auf andere Vereine, die sich mit finanziellen Mitteln sogar gleich mehrere Spieler, sogenannte „Legionäre“, leisten können?

Nein, überhaupt nicht. Das zeichnet die Oberliga doch aus. Schon hier wird bereits sehr professionell gearbeitet. Unser Weg ist ohnehin ein ganz anderer. Wir setzten auf Spieler aus der Region, die zu uns kommen, um in Hude Spaß zu haben und sich weiterentwickeln möchten. Außerdem hatten ja auch wir mit unserem irischen Gastspieler Ryan Farrell etwas Besonderes zu bieten. Er hat unsere Erwartungen übertroffen und sich in dem einen Jahr enorm verbessert. Ryan hat an den Punktspiel-Wochenenden oft bei seinen Mitspielern übernachtet. Und Ryans Zugehörigkeit zur Mannschaft hatte für uns alle außerdem einen positiven Nebeneffekt: Wir sprechen jetzt alle noch besser englisch (Lingenau lacht).

In der Hinrunde hat ihr Team überraschend stark gespielt. Zwei oder drei Punkte mehr waren im Bereich des Möglichen und der Klassenerhalt zumindest nicht utopisch. Warum ist der Mannschaft in der Rückrunde nicht mehr die Wende gelungen?

Wir hatten die Saison eigentlich gut durchgeplant. Leider hat sich vor dem Start der Hinrunde unser Routinier Dietmar Scherf verletzt und ist ausgefallen. Von Didi hatten wir uns im Einzel, ganz besonders auch im Doppel viel erhofft. Zur Rückrunde haben wir für ihn dann aus der zweiten Mannschaft unseren starken Neuzugang Finn Oestmann hochgezogen. Finn ist ehrgeizig und hat in der Verbandsliga-Hinrunde zuvor eine steile Entwicklung genommen. Leider war dann die nächste Stufe zur Oberliga zu steil. Entscheidend war aber für uns eigentlich der Tausch von Jonas Schrader vom ersten ins zweite Paarkreuz für Ryan Farrell.

Leider hat Jonas die erforderlichen Siege in der Mitte nicht einfahren können. Er war oft dran, hat aber zumeist knapp verloren. Darüber hinaus kamen einfach zu wenig Punkte aus dem hinteren Paarkreuz. Nach guter Vorrunde ist Pierre Barghorn nach einer Verletzung in eine tiefe Formkrise gestürzt. Auch haben unsere routinierten Ersatzspieler wie Marc Engels und Marco Stüber in diesem Jahr nicht so aufgetrumpft wie in früheren Jahren. Auf Oberliga-Niveau muss halt jeder das Maximum abrufen. Ansonsten reicht es nicht.

Damit wäre die letzte Saison zu den Akten gelegt. Wie geht es nun für die erste Herren weiter?

Für die Verbandsliga steht unser endgültiger Kader noch nicht fest. Aus den oberen zwei Mannschaften werden uns Pierre Barghorn und Alexander Hilfer verlassen. Sie möchten in der nächsten Zeit den großen Aufwand für Leistungstischtennis in dieser Form nicht mehr betreiben. Ich weiß nicht, ob wir im Sommer noch leistungsstarke Neuzugänge dazubekommen werden. Aber bedingt durch unseren seit Jahren gefestigten Personalstamm wollen wir natürlich in der Verbandsliga zumindest wieder oben mitmischen.

Wie wir die Erste aufstellen werden, ist noch offen: Setzen wir wieder auf ein junges Perspektivteam? Oder ein Modell mit Jungen und Routiniers? Egal, wie wir es machen: Am Oldenburger TB wird im nächsten Jahr definitiv keine Mannschaft rütteln können. Die werden normalerweise unangefochten Meister. Aber wir freuen uns natürlich speziell auf diese beiden Derbys. Spielen wir am Limit, dann könnten wir vielleicht Zweiter werden und unser Glück in der Aufstiegsrunde versuchen.

Verlässt den TV Hude: Alexander Hilfer. Foto: Rolf Tobis





In den vergangenen Jahren hat sich herauskristallisiert, dass der TV Hude zu einer Art „Schwellenverein“ zwischen Oberliga und Verbandsliga geworden ist. Wie könnte sich Ihr Klub wieder dauerhaft in der Oberliga etablieren, Herr Lingenau?

Genau daran wollen wir weiter hart arbeiten. Auch wenn wir jetzt abgestiegen sind, haben alle unsere jungen Spieler jetzt ein höheres Niveau. Das lässt sich in der Zukunft hoffentlich noch steigern. Zum Beispiel ist Florian Henke aufgrund seiner starken Entwicklung an mir vorbeigezogen und jetzt unsere interne Huder Nummer eins. Jonas Schrader und Finn Oestmann werden weiter fleißig an sich arbeiten und irgendwann den nächsten Schritt machen. Das, so hoffe ich, könnte vielleicht irgendwann für die Oberliga reichen. Denn wären wir nicht mehr auf die Hilfe eines absoluten Ausnahmespielers wie früher Martin Gluza oder Daniel Kleinert angewiesen. Hatten wir in der Vergangenheit so einen in unseren Reihen, dann haben wir immer die Oberliga gehalten. Im umgekehrten Fall nicht.

Sollte es uns tatsächlich gelingen, die Leistungsdichte und das Grundniveau unserer Mannschaft zu erhöhen, bin ich optimistisch. Nur dürfen wir dabei unsere Nachwuchsarbeit im Verein nicht vernachlässigen. Wir müssen wieder eigene Talente entwickeln. Mit Pendel-Spielern von außerhalb ist dauerhafter Erfolg schwierig umzusetzen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir Spieler wie Ryan Farrell, Finn Oestmann oder Pierre Barghorn über 20 Jahre bei uns im Verein halten können. Aktuell haben wir die Talente für Höherklassiges im Verein leider nicht. Deshalb müssen wir hier unbedingt dranbleiben.