Delmenhorst. In der Fußball-Kreisliga hat der Ahlhorner SV in einem turbulenten Spiel beim SV Atlas Delmenhorst II einen eminent wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Die Begegnung war kurzfristig nach Düsternort verlegt worden, weil die Plätze beim ASV nicht bespielbar waren.

Atlas II - Ahlhorn 5:6. Was für ein Spektakel! Nach 23 Minuten führte Ahlhorn nach Treffern von Stefan Rupprecht (7., 13., 15., 23.) und Kenan Krzewina (4., 20.) mit 6:0 – und sah wie der sichere Sieger aus. „Das war die schlechteste Halbzeit der Saison“, schimpfte der Delmenhorster Coach Sven Schlundt. Einstellung, Kommunikation, Zweikampfverhalten – es passte beim SV Atlas bis auf das 1:6 durch Milot Ukaj (30.) gar nichts zusammen. Dass bei den Gästen mit Simon Puklicz ein Feldspieler im Tor stehen musste, ließ Schlundt nicht als Ausrede für das drohende Debakel gelten, denn Puklicz sah nur beim ersten Gegentreffer unglücklich aus. „Die Gegentore waren zurückzuführen auf eine geschlossen schlechte Mannschaftsleistung“, sagte der SVA-Trainer. Doch dann packte Sven Schlundt sein Team an der Ehre. Und das kam wie ausgewechselt aus der Kabine zurück. Nach Treffern von Patrick Klenke (54.), Emiljano Mjeshtri (56.) und Ukaj (74./85.) schaffte der SV Atlas II fast noch den Ausgleich – doch es blieb beim 5:6.

Achteernmeer - Dötlingen 2:6. Beim TV Dötlingen gehen die Shqipron-Stublla-Festspiele weiter. Der TVD-Linksaußen schraubte mit seinem Dreierpack (45./68./85.) seine Trefferquote auf nun elf Tore in den vergangenen drei Spielen. „Meine Jungs wirkten zwar im vierten Spiel in neun Tagen etwas müde, aber ich bin sehr zufrieden“, kommentierte Gäste-Trainer Markus Welz den dritten Sieg in Folge, bei dem Dötlingen jeweils sechs Tore schoss. Neben Stublla trafen auch noch Roman Seibel (6.), Benjamin Bohrer (14.) und Jan Mewis (83.) für die Gäste, die in ihren neun Spielen in 2018 noch keine Niederlage kassierten. Achtermeer wusste mit seinen vielen Freiräumen nicht viel anzufangen, leitete die meisten Angriffe plan- und fantasielos mit lang in die gegnerische Hälfte gespielten Diagonalbällen ein. Die Ballgewinne nutzte Dötlingen dann meistens zu Toren. Der SV Achternmeer, für den Andre Haake (12.) und Tobias von der Pütten (82.) trafen, kassierte die erste Pleite nach sechs Spielen. Daher sagte Trainer Robin Hofmann auch: „Wir werden wegen dieser einen Niederlage jetzt bestimmt nicht den Abstiegskampf aufgeben.“

Ippener - Heidkrug 1:3. Heidkrug landete nach zuvor vier Pflichtspiel-Niederlagen einen Sieg des Willens und der Disziplin. Luca Reinhold (8.) und Massimo Neumann mit zwei ganz späten Treffern (88., 90.+3) machten den erst zweiten Dreier in diesem Jahr für den Ex-Spitzenreiter perfekt. Für Ippener traf Zana Ibrahim (58.), dessen Bruder Bassal sah Rot (90.).

DTB - Munderloh. Zur Pause führte der DTB bereits mit 4:0, dann wurde die Partie abgebrochen, weil Munderloh keine einsatzfähigen Spieler mehr hatte. Selbst der 52-jährige Coach Ralf Eilenberger (mit Zerrung nach fünf Minuten runter) und der 54-jährige Torwart-Trainer Frank Geveshausen (kurz vor der Pause verletzt runter) waren in der Notelf mit nur zwei, drei Akteuren aus dem Stammkader aufgelaufen. Laut DTB-Trainer Andre Tiedemann hatten sich beide Teams auf einen anderen Termin geeinigt, der Staffelleiter habe dem aber nicht zugestimmt. Mergim Bajqinovci hatte zwei der vier Tore erzielt, Can Celik und Julian Lüning sorgten für die beiden weiteren Treffer. „Immerhin sind wir so einem Nichtantritt entgangen. Über das starrsinnige Verhalten eines Spielausschusses im Amateurfußball, ein Spiel unbedingt an einem gesetzlichen Feiertag durchbringen zu wollen, soll jeder selbst urteilen“, teilte der TV Munderloh via Facebook mit.

TV Jahn - SVG Berne 1:4. Jahn steckt weiter tief im Abstiegsschlamassel. Berne führte zur Pause überraschend mit 1:0, weil eine Abwehraktion des Jahners Dennis Schwingel unglücklich im TVJ-Kasten landete (20.). Dann wurde es hitziger. Ein Jahner sah Rot (30.), danach bekamen jeweils ein Spieler von beiden Teams Rot (44.). Berne erhöhte im 10:9-Spiel durch Nick Fischer (53.), Lukas Fischer (79.) und Nils Schneider (90.) auf 4:1. Jahn kämpfte, traf aber nur durch Marcel Gäbe (84.).