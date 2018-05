Delmenhorst. Sie taten sich zunächst etwas schwer, doch am Ende landeten sie einen klaren Sieg: Die HSG Delmenhorst II hat in der Landesliga Bremen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II mit 29:22 (14:12) geschlagen – und dürfte damit den Verbleib in der Landesliga gesichert haben.

Die Hausherren, mit Stefan Timmermann und Alexander Schöps aus der Ersten verstärkt, erwischten keinen guten Start in diesem so wichtigen Spiel um den Klassenerhalt. Sie leisteten sich zahlreiche Fehlversuche und bekamen nur schlecht Zugriff auf den gegnerischen Angriff. So hieß es nach acht Minuten 1:4 aus Sicht der Gastgeber.

In der Folge steigerte sich das Team, kam durch Jonas Meissner zum 6:6-Ausgleich. Doch richtig rund lief es nicht, auch wenn zur Pause eine Zwei-Tore-Führung zu Buche stand. Nach Wiederbeginn legten die Rot-Weißen spielerisch zu, ließen aber nach wie vor gute Tormöglichkeiten aus. Doch eine Steigerung in der Deckung, mit einem guten Torhüter Mike Krause dahinter, sorgte dafür dass sie Schwanewede/Neuenkirchen besser in den Griff bekamen. In der Folge konnte sich die Oberliga-Reserve mehr und mehr absetzen.