Warf drei Tore für TV Neerstedt: Niclas Deeken. Foto: Rolf Tobis

Neerstedt. Für die Handballer des TV Neerstedt II ist der Klassenerhalt in der Handball-Landesklasse in sehr weite Ferne gerückt. Im Landkreis-Derby gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II kassierte der TVN eine klare 26:37 (14:20)-Pleite. Der wichtige viertletzte Platz ist am letzten Spieltag nicht mehr zu erreichen.