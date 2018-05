Delmenhorst. Nach 21 Siegen in den ersten 21 Spielen hat es für Tabellenführer TuS Hasbergen in der 1. Fußball-Kreisklasse dieses Mal „nur“ zu einem 1:1-Remis gegen den KSV Hicretspor gereicht. Für den Kreisliga-Aufstieg benötigt Hasbergen noch fünf Zähler.

Hasbergen - Hicret 1:1. Hasbergens Trainer Tim Müller nahm das Unentschieden am Mai-Feiertag nach zuvor 21 Siegen gelassen hin. „Wir haben doch wieder gepunktet“, betonte Müller. „Für irgendwelche Serien können wir uns in der kommenden Saison auch nichts kaufen. Wir haben noch immer eine junge Mannschaft, mit der wir uns stetig weiterentwickeln und verbesseren wollen.“ Auf dem rutschigen Untergrund gab es auf beiden Seiten viele technische Fehler. Hasbergen gehörten Anfangs- und Endphase der ersten Halbzeit, Hicretspor hatte zwischendurch mehr Ballbesitz. Nach der Pause brachte Jonas Schröder die Gastgeber in Führung (60.). In der Folge verpassten es die Gastgeber, ihre Kontersituationen besser auszuspielen. Das bestraften die Gäste: Burak-Nazif Yaman traf für den KSV zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich per Foulelfmeter.

Colnrade - Hasbergen 1:4. SCC-Spielertrainer Sascha Albers beschrieb das Spiel vom Samstag mit einigen treffenden Sätzen: „Hinten haben wir gekämpft, gebissen und gekratzt. Dafür vorne mit Glück getroffen und den Tabellenersten ein wenig ärgern können. Wir haben uns gut verkauft, aber Hasbergen dominiert die Liga völlig zu recht.“ Die kampfstarken Gastgeber führten durch Daniel Gösling mit 1:0 (38.), doch dann drehte Hasbergen das Spiel durch zwei Doppelpacks von Houssein Hazimeh (48., 84./Foulelfmeter.) und Jan Giza (61., 77.). Auch die numerische Unterzahl nach der Ampelkarte für Sebastian Kowalski (49./wiederholtes Foulspiel) brachte keinen Bruch ins TuS-Spiel. Mit dem 21. Sieg in Folge hatte Hasbergen die Siegesserie von RW Hürriyet aus der Saison 2012/2013 eingestellt.

Hürriyet - Falkenburg 3:3. Mete Döner war nach dem ereignisreichen, von beiden Seiten sehr emotional geführten Verfolgerduell hin- und hergerissen: „Ich weiß nicht, ob ich mich über den Punkt freuen soll, weil wir am Ende mit zehn Mann gespielt haben oder mich über den späten Ausgleich in der Nachspielzeit ärgern soll.“ Enes Ali Külünk (5.) und Cihad Bayraktaroglu (17.) brachten Hürriyet 2:0 in Führung. Danach sahen die Delmenhorster lange Zeit wie der sichere Sicher aus, weil der TVF gegen den offensivstarken RWH nur schwer ins Spiel fand. Dominique Streif gelang kurz vor der Pause der psychologisch wichtige 1:2-Anschluss (45.). Dann legte Nils-Sören Wendlandt direkt nach der Pause das 2:2 nach (47.). Damit war das Spiel wieder offen und die Partie wurde sofort hitziger. RWH-Youngster Adem Topalli hatte sein Temperament nicht im Griff und sah nur zwei Minuten nach dem Ausgleich wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte. Der Platzverweis beflügelte aber wieder Hürriyet. In Unterzahl traf auch endlich mal wieder RWH-Torjäger Berat Uyar und erzielte das 3:2 (64.). Nach dem erneuten Rückstand kämpften die Gäste aber. Der Lohn: in der fünften Minute der Nachspielzeit jagte Wendlandt nach einer Ecke den Ball per Direktabnahme in den Winkel. Falken-Coach Georg Zimmermann war nach dem Spiel ebenfalls zwiegespalten. „Wir hätten gewinnen müssen. Ich weiß nicht, ob ich zufrieden sein kann, auch wenn wir uns über den glücklichen Punkt freuen müssen.“

Hicretspor - Jahn II 4:1. Hicrets Trainer Timur Cakmaks brachte das Spiel kurz und knackig auf den Punkt. „Beim Gegentor haben wir einfach gepennt, aber ansonsten war es heute eine ganz klare Sache für uns.“ Burak-Nazif Yaman (24.), Anil-Himmet Erol (36.), Onur Aslan (51.) und Hakan Kabausagi (87.) trafen für den kämpferisch und technisch überlegenen KSV. Jahn II gab nie auf, traf aber nur zum 1:1 durch Marvin Heinrich (30.).

Der Routinier setzt zur Grätsche an: Jahn-II-Verteidiger Frank Palubitzki spitzelt den Ball vor Hicrets Anil Erol weg. Foto: Rolf Tobis





TSV Großenkneten II - SF Wüsting 2:2. Wüstings später Ausgleich vermieste Andreas Gronewold nach dem Spiel ganz schön die Stimmung: „Im Vorfeld des Spiels hätten wir nicht mit einem Punktgewinn gegen Wüsting gerechnet, im Nachhinein ist dieser eine Punkt aber einfach ärgerlich.“ Wüsting führte durch durch Viktor Stetinger zwar mit 1:0 (27.). Doch in der zweiten Halbzeit war der TSV II klar feldüberlegen. Marco Möhring drehte mit zwei Toren das Spiel für Großenkenten II – (48./67.). Die Gastgeber versäumten es, danach das dritte Tor nachzulegen. Das bestraften die Gäste kurz vor Schluss mit dem 2:2-Ausgleich durch Hendrik Paradies (86.).

VfL Stenum II - TV Munderloh II 0:3. Stenums Trainer Uwe Hammes hatte überhaupt kein Verständnis für die äußerst desolate Vorstellung seiner Mannschaft: „Ich verstehe das einfach nicht. Die Jungs haben überhaupt keinen Druck, weder von mir, noch vom Verein. Schöner kann man doch eigentlich gar nicht Fußball spielen.“ Im Gegensatz zu den völlig indisponierten Stenumern dominierten die Gäste klar und trafen nach Toren von Tobias Kreye (20., 40.) und Jan-Eric Lüschen (88.).

TuS Vielstedt - TSV Ganderkesee II 1:5. Vielstedts Trainer Hans Borchers war nach dem Spiel restlos bedient: „Das war eine Katastrophe! Wir schaffen es einfach nicht, das im Training erarbeitete im Spiel umzusetzen und machen den Gegner durch unsere Fehler immer wieder stark.“ Das, was Borchers so maßlos ärgerte, nutzte der TSV mit gnadenloser Effektivität aus. In einem kampfbetonten Spiel auf holprigen Geläuf, das nur wenig Spielkultur zuließ, warteten die kompakt gestaffelten Gäste geduldig auf Fehler des Gegners, um nach Balleroberung sofort umzuschalten und zu kontern. Das von Trainer Andreas „Didi“ Dietrich vorgegebene Rezept ging erfolgreich auf und er war nach dem Spiel „sehr zufrieden“. Für die Gäste trafen der überragende Jean-Michel Dietrich (10./74./78.) und Pascal Voigt (28.), hinzu kam ein Eigentor des Vielstedters Hauke Hohnhorst (90.). Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich schoss Lukas Polacek (19.).

Hude III - Hude II 2:1. Mit diesem wichtigen Sieg im vereinsinternen Derby bewahrte sich Hudes Dritte noch die Chance, dem drohenden Abstieg zu entgehen. Gleich in der ersten Spielminute eroberte Ulf Wiechmann einen schlampig gespielten Pass und erzielte das 1:0. Einen herrlichen Sololauf von der Mittellinie aus schloss wiederum Wiechmann mit dem 2:0 (18.) ab. Christian Nordbruch gelang zwar noch der Anschluss 1:2 (24.), aber im weiteren Spielverlauf fiel der Zweiten gegen die tiefstehende, kompakt und engagiert verteidigende Dritte nicht mehr viel ein. Hude-III-Interimstrainer Hendrik Nordbruch war vom einfallslosen Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht: „Wir hatten uns vor dem Spiel mal wieder viel vorgenommen, was aber nach nur einer Minute wieder hinfällig war.“