frb/pin Wunstorf. Sie hatten die Hand am ersten Sieg nach sieben Spielen, am Ende reichte es doch nur zu einem Punkt: Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben von ihrem Auswärtsspiel beim 1. FC Wunstorf ein 3:3 (0:2) mitgebracht.

Die Gastgeber führten zur Pause nach Toren von Krisel Doko (34.) und Tim Scheffler (40.) mit 2:0. Diese Führung war völlig verdient, denn Wunstorf war in Durchgang eins wacher, abgeklärter, zweikämpfstärker. Nur dank der Paraden von Torwart Florian Urbainski waren die Gäste noch im Spiel.

Mit dem 1:2-Anschluss durch Sebastian Kmiec (59.) kippte das Spiel aber völlig. Kevin Radke (64.) und Stefan Bruns (72.) drehten die Partie für den SVA. In einer offenen Schlussphase traf Yanik Strunkey zum bitteren 3:3 für die Gastgeber (90.). In der Nachspielzeit scheiterte Dominik Entelmann nach einem Konter am Wunstorfer Torwart. Tobias Schiller.

„Zur Halbzeit hätte ich den Punkt sofort unterschrieben“, sagte Atlas-Trainer Jürgen Hahn. „Am Ende ist es ärgerlich, dass wir den Matchball nicht genutzt haben.“