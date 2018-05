Landkreis/Delmenhorst. Erfolgreiches Wochenende für die Junioren-Fußballer des VfL Stenum: Die A-, B- und C-Junioren gewannen ihre Bezirksligaspiele.

In einem Gemeindederby der Fußballer haben die Bezirksliga-A-Jugendlichen des VfL Stenum den TSV Ganderkesee mit 3:2 bezwungen. Die Stenumer B- (5:3 in Höltinghausen) und C-Junioren (3:2 über Lastrup) errangen ebenfalls Erfolgserlebnisse. Das B-Jugendteam des TV Jahn trat bei der Spielgemeinschaft Cappeln nicht an.

A-Junioren

VfL Stenum – TSV Ganderkesee 3:2 (2:0). „Wir waren spielerisch überlegen, hatten Ganderkesee gut im Griff und haben verdient gewonnen“, meinte Stenums Trainer Frank Radzanowski nach dem nachbarschaftlichen Treffen. Durch Tom Geerken, der in der 11. Minute einen an ihm verursachten Elfmeter verwandelte, und Felix Oetjen (43.) führten die Gastgeber mit 2:0. In der 52. Minute erhöhte Geerken nach Vorarbeit von Fynn Brenneiser mit seinem 22. Saisontreffer auf 3:0. Luca Linnemann (73.) und Tobias Neuse (76.) erzielten die Tore des TSV, die Radzanowski als „unnötig“ bezeichnete. Sie seien aufgrund von Nachlässigkeiten gefallen. Die Gäste erwarten am Samstag, 15 Uhr, den SV Brake. Die Stenumer A-Jugendlichen, die auch während der nächsten Saison von Radzanoski trainiert werden, spielen am Freitag, 20 Uhr, bei der JSG Essen/Bevern/Bunnen.

Die A-Junioren-Fußballer des VfL Stenum (rote Trikots) haben das Bezirksliga-Derby gegen den TSV Ganderkesee mit 3:2 gewonnen. Foto: Rolf Tobis





BV Garrel – TuS Heidkrug 4:0 (0:0). Die Heidkruger kassierten in Garrel die siebte Niederlage und fielen auf Rang fünf zurück. Georg Janetzko (64.), Finn-Tarek Bruns (83., 89.) und Bruno Beqiri (86.) trafen für den BVG, der den drittletzten Rang einnimmt und nunmehr lediglich noch zwei Punkte Rückstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz (TSV Abbehausen) aufweist. Heidkrug empfängt am Samstag, 15.30 Uhr, den 1. FC Nordenham.

B-Junioren

JSG Emstek/Höltinghausen – VfL Stenum 3:5 (0:3). Der Tabellendritte Stenum legte beim Tabellenzweiten los wie die Feuerwehr. Bereits nach 18 Minuten führten die Gäste mit 3:0. „Das war die beste erste Halbzeit in diesem Jahr“, schwärmte Maurice Kulawiak, Trainer des VfL. Nach der Pause fielen drei Treffer innerhalb von nur drei Minuten. Nach dem Stenumer 4:3 3:4 sorgte Sascha Leichsenring in der 61. Treffer mit dem fünften Tor der Stenumer für die Entscheidung. Kulawiak: „Dieses Spiel besaß Landesliga-Niveau. „Ich denke, dass ich die richtigen Worte gefunden und den Spielern den Druck genommen habe“, meinte der VfL-Coach, dessen Elf in 2018 noch ungeschlagen ist. Nach der Pause habe der Gastgeber zugelegt, doch Stenum sei jederzeit Herr der Lage gewesen. Endlich, freute sich Kulawiak, seien die Jungs für ihren Auftritt belohnt worden. Der Sieg sei verdient. Seine Mannschaft stellt sich am Donnerstag bei der JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte vor. Beginn: 19 Uhr.

Tore: 0:1 Greulich (2.), 0:2 Mihailidis (5.), 0:3 Greulich (18.), 1:3 Iddau (44.), 1:4 Niklaus (45.), 2:4 Richter (46.), 3:4 Iddau (56.), 3:5 Leichsenring (61.).

SG Cappeln – TV Jahn 5:0 (Wertung). Jahns B-Jugendlichen, die auch Spieler für die Landesliga-A-Jugend abstellen, stand aus verschiedenen Gründen keine komplette Mannschaft zur Verfügung. Am Mittwoch, wenn der TVJ ab 19 Uhr beim TV Cloppenburg II gastiert, sieht es nach den Worten von Trainer René Rohaczynski wieder besser aus.

JSG DHI Harpstedt – Eintracht Oldenburg 5:1 (5:0). Durch diesen Sieg über das abgeschlagene Schlusslicht vergrößerte Harpstedt, das den ersten Nicht-Abstiegsrang einnimmt, den Vorsprung gegenüber dem VfL Wildeshausen auf zehn Punkte. Bis zur Pause sorgte die JSG für klare Verhältnisse. Jakob Wehrenberg läutete den Torreigen in der 6. Minute ein. Anschließend sorgten Tilmann-Teetje Kraft (14., 21.) Tim Bösemann (15.) und nochmals Wehrenberg (38.) für das 5:0. Lukas-Tom Scheinert gelang in der 49. Minute der Oldenburger Ehrentreffer. Am Mittwoch, 19 Uhr, tritt Harpstedt bei der JSG Emstek/Höltinghausen an.

VfL Wildeshausen – TSV Abbehausen 1:4 (0:1). Der Tabellenführer verbuchte im 17. Spiel seinen 17. Dreier. Der Vorsprung vor Emstek/Höltinghausen beträgt nunmehr sechs Zähler. Eine halbe Stunde lang ließen die Schützlinge von Matthias Ruhle, dessen Aufgebot aus nur elf Spielern bestand, keinen Gegentreffer zu. In der 30. Minute brachte Mathis Heibült die Abbehauser in Führung. Leon Krasniqi (53.) und Peter Neumann (54.) sorgten für das 0:3, ehe Matthias Holtmann für Wittekind traf (62.). In der 74. Minute war Neumann für das 1:4 und den 99. Saisontreffer des Favoriten verantwortlich. Der VfL, der den ersten Abstiegsplatz einnimmt, spielt am Samstag, 15 Uhr, bei Schlusslicht SV Eintracht Oldenburg.

C-Junioren

VfL Stenum – JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte 3:2 (2:1). Der Spitzenreiter präsentierte sich gegen den Letzten überlegen, erarbeitete sich jedoch relativ wenige zwingende Torchancen. In der 6. Minute gelang dem Außenseiter durch Louis Janssen die Führung. Finn Borchers (31.) und Yann Bartels (32.) verwandelten mit einem Doppelschlag den Rückstand in eine 2:1-Pausenführung. Mit einem Elfmeter erhöhte Finley Tapken in der 43. Minute auf 3:1. In der 70. Minute erzielte Lastrups Janssen sein zweites Tor. Tabellenführer Stenum (18 Spiele) weist gegenüber Verfolger VfB Oldenburg (17) sechs Punkte Vorsprung auf. Am Dienstag (8. Mai, 18.30 Uhr,) genießt Stenum gegen den SV Brake Heimrecht,

JSG Essen/Bevern/Bunnen – VL Wildeshausen 3:4 (0:2). Ein Elfmeter, den Fynn Theuser verwandelte (20.), und ein Eigentor von Leo Vormoor (23.) bescherte Wildeshausen beim Vorletzten eine 2:0-Pausenführung. Theuser mit seinem zweiten Strafstoß (38.) und Noah-Noel Richter (42.) sorgten für das 4:0. Turgay Ismail (51.), Nico Kösters (62.) und Linus Wille per Elfmeter (68.) trugen sich in die Torschützenliste der Hausherren ein. Für Wildeshausen geht es am Samstag, 11 Uhr, beim SV Brake weiter.

FC Rastede – TV Jahn 0:0. Die Delmenhorster verpassten durch dieses torlose Unentschieden den Sprung vom fünften auf den vierten Platz. Am Samstag., 13.30 Uhr, steht der Auftritt bei der JSG Höltinghausen/Emstek auf dem Programm des TVJ.