Hude. Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg II haben das Landkreis-Duell der Landesklasse gewonnen. Sie setzten sich bei der HSG Harpstedt/Wildeshausen mit 28:23 durch.

Am vorletzten Spieltag der Saison 2017/2018 haben sich die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg II den zweiten Tabellenplatz gesichert. Sie gewannen das Landkreis-Derby bei der HSG Harpstedt/Wildeshausen mit 28:23 (12:8). Meister ist die SG Obenstrohe Dangastermoor.

In den ersten zwanzig Minuten verlief das Spiel ausgeglichen, Hude/Falkenburg lag mit 7:6 vorn. Danach nutzte das Team Fehler der Gastgeberinnen und zog bis auf 11:6 davon. Es ging dann mit einer 12:8-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Harpstedt/Wildeshausen bis auf einen Treffer heran (17:18, 42.) und vergab weinig später mit einem vergebenen Siebenmeter die Chance auf den Ausgleich (43.). Das rüttelte den Tabellenzweiten wach, der das Spiel wieder in die Hand nahm. Mit einem 5:0-Lauf innerhalb von fünf Minuten entschied er die Partie für sich (23:18, 48.).