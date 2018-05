Delmenhorst. Die gegen den Abstieg aus der Bremen-Staffel kämpfenden Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben einen überraschenden Erfolg eingefahren. Sie setzten sich beim Tabellenvierten VfL Stade II mit 29:25 durch.

Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben für eine Überraschung gesorgt. Sie setzten sich beim VfL Stade II, Tabellenvierter der Bremen-Staffel, mit 29:25 (13:15) durch. Die Delmenhorsterinnen waren in den vergangenen Wochen in eine Formkrise geraten, sodass der Ligaverbleib noch nicht sicher ist. Mit dem Erfolg schob sich das Team des Trainergespanns Stefan Neitzel/Ingo Renken auf Rang neun vor.

Christin Sicklies und Melina Helfrich reißen HSG mit

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit lag die HSG in Stade zur Pause mit 13:15 zurück. Nach dem 13:16 (31.) führten Christin Sticklies und Melina Helfrich, die innerhalb von fünfeinhalb Minuten je drei Tore warfen, die Delmenhorsterinnen auf die Siegerstraße. Die Gastgeberinnen gaben sich zwar nie geschlagen, doch das engagierte und spielfreudige HSG-Team hatte auf alle ihre Versuche, das Spiel wieder zu drehen, eine Antwort parat. Am letzten Spieltag der Saison 2017/2018, am Sonntag (15 Uhr), empfängt die HSG in der Stadionhalle die SG Hastedt/Bremen. Wenn den Delmenhorsterinnen ein weiterer Erfolg gelingt, sollte der Klassenerhalt gesichert sein.