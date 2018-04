Die HSG Hude/Falkenburg wird mit einer verjüngten Mannschaft in die Saison 2018/2019 der Handball-Landesklasse der Männer starten. Foto: Lars Pingel

Hude. Die HSG Hude/Falkenburg hat fünf Zugänge für ihr Männerteam bekannt gegeben, dass in der Saison 2018/2019 in der Handball-Landesklasse antritt. Es war in der vergangenen Spielezeit Meister der Regionsoberliga geworden.