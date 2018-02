Devils vor Auswärtsspiel in Rastede selbstbewusst MEC öffnen

Da geht’s lang: Trainer Stacy Sillektis gibt bei den Devils die Richtung vor. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Basketballer des Delmenhorster TV können am Sonntag einen riesigen Schritt Richtung Platz drei in der Oberliga gehen. Ab 15 Uhr treten die Devils beim VfL Rastede an, nach dem jüngsten Sieg über Aufstiegsanwärter Bremen 1860 mit viel Selbstvertrauen.