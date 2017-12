Fohlenchampionat in Ganderkesee Junge Pferde mit Auge des Kenners bewertet

Ganderkesee. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert beschert das Ganderkeseer Fohlenchampionat Pferdeexperten ebenso wie interessierten Zuschauern kurz vor dem Jahreswechsel einen besonderen Höhepunkt.

In der Reithalle am Donnermoor wollen hiesige Pferdezüchter am Freitag, 29. Dezember, ab 18 Uhr wieder ihre edlen Dressur- und Springfohlen vorführen. Rund 25 junge Pferde werden von dem erfahrenen Richter Hans-Heinrich Brüning aus Süstedt nach Bewegung und äußerem Erscheinungsbild bewertet. In den Vorentscheidungen, den sogenannten Ringen, werden die Dressurfohlen im Trab vorgeführt, die Springfohlen dürfen auch ein kleines Hindernis frei überspringen.

Sandra Auffarth als prominenter Gast

Als prominenter Gast wird die mit zahlreichen internationalen Medaillen dekorierte Lokalmatadorin Sandra Auffarth aus Bergedorf erwartet. Im Rahmenprogramm wird die Vielseitigkeitsreiterin den frisch gebackenen Bundeschampion „Gentleman“ unter dem Sattel zeigen. Außerdem sollen Hengste aus dem Gestüt Lichtenmoor vorgeführt werden.

Angebote für die ganze Familie

Rund um den Wettbewerb der Pferdezüchter wird einiges für die gesamte Familie geboten. Das Organisationsteam will wie gewohnt eine gemütliche Atmosphäre für Jung und Alt schaffen. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Es gibt Bier, Bratwurst und Waffeln. Bei der Tombola können Sachpreise gewonnen werden. Der Eintritt beträgt vier Euro.