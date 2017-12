Für Klimaschutz, gegen CO2 Ganderkesee will Sanierungsmanagement einrichten

Dank moderner Heizungstechnik lassen sich viel Energie und Geld einsparen. In den Quartieren Ganderkesee und Bookholzberg gibt es derzeit zahlreiche alte Anlagen. Symbolfoto: Schäfer

Ganderkesee. Die Gemeinde Ganderkesee will Anfang nächsten Jahres weitere Schritte einleiten, um den Klimaschutz zu verbessern. Das haben Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, und Klimaschutzmanager Lars Gremlowski im Gespräch mit dem dk betont. Geplant sei – sofern die Politik zustimmt –, im Frühjahr 2018 in der Gemeinde ein Sanierungsmanagement einzurichten, in dem es Informationen darüber gibt, wie sich CO2 einsparen lässt und wie man zu Hause Energie und damit Geld einsparen kann. „Man muss jemanden haben, der die Leute an die Hand nimmt, genau informiert und auch neutral ist“, erklärt Meyer.