Feuer auf Autobahnparkplatz Auto brennt auf A1 bei Wildeshausen aus

Wildeshausen. Zu einem Autobrand ist die Feuerwehr Wildeshausen am Mittwochnachmittag auf die A1 bei Wildeshausen gerufen worden.

Nach Angaben des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Conrad Kramer rückten die Brandbekämpfer um 15.55 Uhr auf die A1 in Richtung Bremen auf einen Parkplatz in Höhe der Auffahrt Wildeshausen-West aus.

Auto brennt lichterloh

Bei ihrem Eintreffen stand der Wagen schon in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Motorbrand mit einem C-Rohr. 15 Mann waren mit drei Fahrzeugen rund eine Stunde lang im Einsatz. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ahlhorn wurde niemand verletzt.

Wagen vermutlich mit Gas betrieben

Bei dem Auto soll es sich ersten Angaben zufolge um ein mit Gas betriebenes Fahrzeug gehandelt haben. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe ermittelt jetzt die Polizei.

Erst am 23. November war in Neerstedt ein gasbetriebenes Auto in Flammen aufgegangen.