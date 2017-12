Tickets von 16 bis 18 Uhr dk bietet am Donnerstag Faschingskarten an

dk bietet am Donnerstag Faschingskarten an MEC öffnen

Karten für die Ganderkeseer Büttenabende gibt es exklusiv beim Delmenhorster Kreisblatt. Archivfoto: Thorsten Konkel

Ganderkesee. Es geht weiter: In Ganderkesee setzt das Delmenhorster Kreisblatt am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in den Räumen des Reisebüros Ganter Reisen am Markt 2 den Verkauf der Karten für die Büttenabende und den Kinderfasching fort.