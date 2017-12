Zeugenaufruf der Polizei Einbrecher steigen in Großenkneter Betriebe ein

Großenkneten. In der Zeit von Mittwoch, 11.30 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, haben Unbekannte in der Gemeinde Großenkneten zwei Einbruchdiebstähle verübt. im Rahmen ihrer Fahndung startet die Polizei einen Zeugenaufruf.

An der Straße Am Waldesrand hebelten die Täter die Tür eines Lagerraumes der Grünsammelstelle auf und entwendeten eine Jacke. An der Wildeshauser Straße zerstörten Unbekannte mittels eines Steines die Scheibe eines Firmengebäudes und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier wurde eine Geldkassette entwendet. Die Schadenshöhe zu den beiden Einbrüchen ist nicht bekannt.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den beiden Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941115 zu melden.