Gegen Telefonmast gekracht Unfallfahrer in Ganderkesee baut Kennzeichen ab und flüchtet

Ganderkesee. Der Mann baut einen Unfall, schraubt die Kennzeichen ab – und macht sich vom Acker.

In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages, 25. Dezember, hat sich an der Straße Am Kamphusmoor zwischen Birkenheide und Immer in Ganderkesee ein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines blauen Ford Fiesta kam nach Polizeiangaben aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einer Hecke und einem Telefonmast. Ein Anwohner hörte den Knall und sah wie der männliche Fahrzeugführer ausstieg, sich den Schaden anschaute, die Kennzeichen vom Auto abmontierte und anschließend zu Fuß in Richtung Bürstel flüchtete. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizeidienststelle unter Telefon (04222)94460, entgegen.