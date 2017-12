Tradition des Ortsvereins Rethorn 200 Besucher stimmen sich am Rethorner See aufs Fest ein

mik Rethorn/Ganderkesee. Rund 200 Besucher haben sich an Heiligabend auf Einladung des Ortsvereins Rethorn stimmungsvoll auf die Bescherung vorbereitet.

Rund 200 Besucher haben sich an Heiligabend auf Einladung des Ortsvereins Rethorn stimmungsvoll auf die Bescherung vorbereitet. Auf der Aussichtsplattform am Hohenkamp am Rethorner See sorgte der Posaunenchor traditionell für den musikalisch festlichen Rahmen für die Weihnachtsgeschichte und den Besuch des Weihnachtsmanns samt Engel und Rentier. Für die Kinder war das nicht nur optisch der Höhepunkt - Santa Claus hatte schließlich auch jede Menge weihnachtliches Naschwerk mitgebracht.